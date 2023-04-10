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Стало известно, кто стал новым главой Следственного комитета по Башкирии

10 апреля 2023, 13:31
Фото: СУ СК РФ по РБ Подробнее на РБК: https://ufa.rbc.ru/ufa/10/04/2023/6433f5999a79473c06827147
О назначении сообщили в пресс-службе ведомства

Руководителем Следственного комитета по Башкирии стал полковник юстиции Владимир Архангельский. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета со ссылкой на указ о назначении от пятого апреля, вышедший за подписью президента Владимира Путина.

Сообщается, что Владимир Архангельский родился в 1975 году. В 1997-м начал службу в органах прокуратуры: был следователем в Первомайском и Октябрьском районах Пензы, а также следователем по особо важным делам по области. С 2007 по 2013 год руководил Бессоновским и Зареченским межрайонными следственными отделами СК по Пензенской области. В 2013-м возглавил отдел процессуального контроля регионального следственного управления. Спустя год стал замом главы СК по Крыму. В 2019 занял должность первого зама руководителя СК по Пензенской области.

Напомним, что ранее должность главы СК по республике занимал Денис Чернятьев. Денис Чернятьев получил назначение в республиканский следком в сентябре 2019 года. До этого он возглавлял следственное управление СКР по Челябинской области. Свою должность он покинул в августе 2022 года, с того момента исполняющим обязанности руководителя Следкома по Башкирии назначен Ильяс Массалимов.

 

#Азамат Нухов
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