Стало известно, кто стал новым главой Следственного комитета по Башкирии

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Руководителем Следственного комитета по Башкирии стал полковник юстиции Владимир Архангельский. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета со ссылкой на указ о назначении от пятого апреля, вышедший за подписью президента Владимира Путина.
Сообщается, что Владимир Архангельский родился в 1975 году. В 1997-м начал службу в органах прокуратуры: был следователем в Первомайском и Октябрьском районах Пензы, а также следователем по особо важным делам по области. С 2007 по 2013 год руководил Бессоновским и Зареченским межрайонными следственными отделами СК по Пензенской области. В 2013-м возглавил отдел процессуального контроля регионального следственного управления. Спустя год стал замом главы СК по Крыму. В 2019 занял должность первого зама руководителя СК по Пензенской области.
Напомним, что ранее должность главы СК по республике занимал Денис Чернятьев. Денис Чернятьев получил назначение в республиканский следком в сентябре 2019 года. До этого он возглавлял следственное управление СКР по Челябинской области. Свою должность он покинул в августе 2022 года, с того момента исполняющим обязанности руководителя Следкома по Башкирии назначен Ильяс Массалимов.