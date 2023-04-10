Стало известно, кто стал новым главой Следственного комитета по Башкирии

Сообщается, что Владимир Архангельский родился в 1975 году. В 1997-м начал службу в органах прокуратуры: был следователем в Первомайском и Октябрьском районах Пензы, а также следователем по особо важным делам по области. С 2007 по 2013 год руководил Бессоновским и Зареченским межрайонными следственными отделами СК по Пензенской области. В 2013-м возглавил отдел процессуального контроля регионального следственного управления. Спустя год стал замом главы СК по Крыму. В 2019 занял должность первого зама руководителя СК по Пензенской области.