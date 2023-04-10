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США признали возможность подделки попавших в сеть секретных документов

10 апреля 2023, 05:20
Секретные документы, попавшие в социальные сети, могут быть подделкой, признали в США.

Согласно сообщению агентства Reuters, два неназванных американских чиновника заявили, что секретные документы, описывающие состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению, могут быть подделкой. Представители властей занимаются поиском источника утечки данных, пишет RT.

Пока независимая проверка на подлинность бумаг не была проведена. Возможность того, что документы были подделаны, не исключена, чтобы ввести следователей в заблуждение относительно их происхождения или распространить ложную информацию, сообщили агентству собеседники.

Расследование находится на ранней стадии, но предполагается, что за утечкой может стоять американский источник, а не союзник США. Власти США работают над удалением данных документов из социальных сетей, однако на данный момент это не удалось.

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