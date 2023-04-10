Снова весна, снова жара: В Башкирии обещают сухую погоду и потепление до +17 градусов

Апрель по переменчивости своих температур вполне может потягаться с мартом. И вот за бортом вновь теплет. Так сегодня, 10 апреля синоптики Башгидрометцентра прогнозируют дневную температуру в диапазоне от 10 до 15 градусов, отсутствие осадков и умеренный ветер. Правда днем местами ветер все-таки будет порывистым.