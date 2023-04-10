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Снова весна, снова жара: В Башкирии обещают сухую погоду и потепление до +17 градусов

10 апреля 2023, 03:53
Фото: 1MI
Но лишь до середины рабочей недели, к выходным снова похолодает.

Апрель по переменчивости своих температур вполне может потягаться с мартом. И вот за бортом вновь теплет. Так сегодня, 10 апреля синоптики Башгидрометцентра прогнозируют дневную температуру в диапазоне от 10 до 15 градусов, отсутствие осадков и умеренный ветер. Правда днем местами ветер все-таки будет порывистым.

Во вторник, 11 апреля погода практически не изменится, осадков не прогнозируют, однако ветер обещают переменных направлений, да еще и слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5, местами до -10 градусов, днем чуть прохладней понедельника, на 1 градус, от 9 до 14.

Среда 12 апреля станет приятным погодным сюрпризом. Ни осадков, ни ветра, а днем распогодится до 17 градусов. Ночью как и два предыдущих дня, от 0 до -5. Местами все те же -10 градусов.

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