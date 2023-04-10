Психолог Наумова: дети меньше врут родителям, если в семье доверительные отношения

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Как передает NEWS.ru, по словам психолога, когда дети рассказывают о своей жизни, важно не ругать их, а поддерживать. Тогда ребенок начнет доверять и будет обращаться за помощью именно к родителям, а не к посторонним.
Также, по словам Наумовой, некоторые дети могут придумывать истории о своих успехах, чтобы впечатлить родителей. В таком случае родителям следует помочь ребенку добиться успеха и направить его в нужное русло, опираясь на способности ребенка.
“Ребенок будет видеть свои достижения и гордиться собой”, — добавила Наумова.