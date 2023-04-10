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Updated Сегодня, 11:34

Психолог Наумова: дети меньше врут родителям, если в семье доверительные отношения

10 апреля 2023, 11:33
Детский психолог Наталья Наумова объяснила постоянное вранье детей их страхом перед наказанием и критикой, а также желанием произвести впечатление на родителей. Она советует выстроить с ребенком доверительные отношения, чтобы тот не врал.

Как передает NEWS.ru, по словам психолога, когда дети рассказывают о своей жизни, важно не ругать их, а поддерживать. Тогда ребенок начнет доверять и будет обращаться за помощью именно к родителям, а не к посторонним.

Также, по словам Наумовой, некоторые дети могут придумывать истории о своих успехах, чтобы впечатлить родителей. В таком случае родителям следует помочь ребенку добиться успеха и направить его в нужное русло, опираясь на способности ребенка.

“Ребенок будет видеть свои достижения и гордиться собой”, — добавила Наумова.

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