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Названы благоприятные и неблагоприятные города Башкортостана

10 апреля 2023, 12:33
Фото: 1MI
Озвучены данные были главой МинЖХК Ириной Головановой.

Сегодня, 10 апреля, и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова озвучила данные по индексу качества городской среды среди всех регионов России по итогам 2022 года.

Так, в Башкортостане всего 16 городов с благоприятной средой, что на 2 города больше в сравнении с показателями 2021 года. В рейтинг вошли следующие населенные пункты: 

  • Белебей
  • Агидель
  • Дюртюли 
  • Октябрьский 
  • Ишимбай
  • Стерлитамак
  • Туймазы
  • Салават
  • Уфа
  • Баймак 
  • Янаул 
  • Мелеуз 
  • Сибай
  • Нефтекамск 
  • Белорецк
  • Бирск

Неблагоприятных по данной категории в Башкортостане пять городов:

  • Благовещенск
  • Давлеканово
  • Кумертау
  • Межгорье
  • Учалы. 

Глава министерства ЖКХ РБ также подчеркнула, что по показателям доли городов с благоприятной средой среди регионов ПФО республика заняла третье место, уступив Чувашской республике и Татарстану. 

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#Элина Сайфранова
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