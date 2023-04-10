Названы благоприятные и неблагоприятные города Башкортостана

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Сегодня, 10 апреля, и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова озвучила данные по индексу качества городской среды среди всех регионов России по итогам 2022 года.
Так, в Башкортостане всего 16 городов с благоприятной средой, что на 2 города больше в сравнении с показателями 2021 года. В рейтинг вошли следующие населенные пункты:
Неблагоприятных по данной категории в Башкортостане пять городов:
Глава министерства ЖКХ РБ также подчеркнула, что по показателям доли городов с благоприятной средой среди регионов ПФО республика заняла третье место, уступив Чувашской республике и Татарстану.