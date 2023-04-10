Националистические лозунги, дополнительный выходной и непотребства в «доме смерти»

В Башкирии и апрель не обойдется без длительных выходных, которых не будет по всей стране. Жители же республики будут отдыхать три дня подряд и начнутся выходные с пятницы, 21 апреля. Именно в этот день отмечается один из главных мусульманских праздников — Ураза Байрам, в этот день заканчивается месяц священный месяц Рамадан.