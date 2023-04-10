Националистические лозунги, дополнительный выходной и непотребства в «доме смерти»

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В Уфе МВД начало проверку в связи с видео, на котором группа молодых людей в центре города идет по одной из центральных улиц, выкрикивая националистические призывы. Днем ранее в соцсетях распространилось видеозапись, на которой, как утверждается, поздним вечером 8 апреля несколько молодых людей выкрикивали националистические лозунги, а также использовали жесты, напоминающие нацистское приветствие. Позднее в соцсетях появилось видео с камер наружного наблюдения.
Подростки бросаются камнями в случайных прохожих на улице Кирова. По словам местных жителей, дети взбираются на верхние этажи и крышу скандально известного дома смерти в Уфе, откуда позднее и атакуют горожан. Ситуацию прокомментировали в администрации Кировского района Уфы.
Глава Башкирии в ходе оперативного совещания в правительстве РБ поддержал инциативу о создании нового мотострелкового полка, а также заявил, что на поле боя ситуация «очень напряженная». Руководитель региона также отдельно подчеркнул, что военнослужащие в данный момент «демонстрируют самые лучшие боевые качества».
Радий Хабиров напомнил главам муниципалитетов свою прошлую просьбу очистить накопленную за зиму грязь до 10 апреля. И результатами работ по очистке городов глава региона остался недоволен. Так, глава прокомментировал «замечательные картинки из жизни» таких городов как Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай, Салават. И заявил, что если данные картинки опубликовать, то выход останется один — уволить глав муниципалитетов и искать других.
В Башкирии и апрель не обойдется без длительных выходных, которых не будет по всей стране. Жители же республики будут отдыхать три дня подряд и начнутся выходные с пятницы, 21 апреля. Именно в этот день отмечается один из главных мусульманских праздников — Ураза Байрам, в этот день заканчивается месяц священный месяц Рамадан.