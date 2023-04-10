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Published Сегодня, 12:05

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Качество и здоровье: глава Башкирии призвал «Башспирт» продавать больше водки

10 апреля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Пожелание глава республики озвучил в ходе оперативного совещания.

Сегодня, 10 апреля, Радий Хабиров после доклада гендиректора «Башспирта» отметил, что компания является финансовой опорой республики и важнейшей частью экономики.

— Предприятие нужно было стабилизировать, что на данный момент и происходит. Пожалуйста, думайте дальше. Завоевание рынков, увеличение объемов. Мы же все понимаем прекрасно, что мы можем производить больше водки, лишь бы ее продавать. Она у нас качественная, у нас не синтетический продукт, у нас натуральный, органический продукт. Поэтому это и качество, и здоровье, — обратился к гендиректору «Башспирта» Радий Хабиров.

Однако уже после добавил, что не призывает никого «упиваться» и каждый должен принимать решения самостоятельно. 

Ранее Mkset рассказывал о новом скандале во круг госпредприятие «Башспирт», потери которого оценивались в 400 миллионов рублей. 

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