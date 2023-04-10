Качество и здоровье: глава Башкирии призвал «Башспирт» продавать больше водки

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Сегодня, 10 апреля, Радий Хабиров после доклада гендиректора «Башспирта» отметил, что компания является финансовой опорой республики и важнейшей частью экономики.
— Предприятие нужно было стабилизировать, что на данный момент и происходит. Пожалуйста, думайте дальше. Завоевание рынков, увеличение объемов. Мы же все понимаем прекрасно, что мы можем производить больше водки, лишь бы ее продавать. Она у нас качественная, у нас не синтетический продукт, у нас натуральный, органический продукт. Поэтому это и качество, и здоровье, — обратился к гендиректору «Башспирта» Радий Хабиров.
Однако уже после добавил, что не призывает никого «упиваться» и каждый должен принимать решения самостоятельно.
Ранее Mkset рассказывал о новом скандале во круг госпредприятие «Башспирт», потери которого оценивались в 400 миллионов рублей.