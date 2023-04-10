Глава РЭО рассказал о предстоящем показе апсайклинг-коллекции одежды из отходов

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Как сообщает gorod55.ru, целью акции является сбор старой одежды, которая в итоге будет использоваться для создания модной коллекции студентами дизайнерского факультета академии Штиглица.
Акция стартует 10 апреля и завершится 10 мая. Коллекция одежды, изготовленной из переработанного текстиля, будет представлена на Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК).
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что на последний месяц весны запланировано важнейшее для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мероприятие — Невский международный экологический конгресс. Оператор занимается подготовкой ряда мероприятий для конгресса, включая и показ апсайклинг-коллекции модной одежды, сшитой из отходов текстиля. Акция реализуется в рамках развития экономики замкнутого цикла, благодаря которой ненужные вещи получают вторую жизнь.
Жители Петербурга могут сдать свою старую одежду в специально предназначенные для этого точки приема, где будут установлены особые боксы. Переработке подлежат такие вещи, как домашняя одежда, обувь, сумки, аксессуары, изделия из кожи и меха. При этом предметы гардероба должны быть чистыми, в хорошем состоянии. О целях и правилах акции можно узнать на сайте РЭО https://reo.ru/greenfashion.
Как отметил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, благодаря акции жители Северной столицы получат шанс увидеть, как их переработанные свитеры и джинсы обретут новую жизнь на подиуме. Апсайклинг-коллекция будет презентована в рамках НМЭК 25 мая. Бойко пообещал, что всю неиспользованную старую одежду, поступившую от горожан во время проведения акции, направят на переработку.
Помимо этого, на конгрессе состоится показ документального фильма об экономике замкнутого цикла, который ППК «РЭО» сняла при участии Первого канала. Также при поддержке галереи «Триумф» и арт-кластера «Таврида» планируется провести выставку, посвященную проблемам экологии и сбора мусора. В 50 субъектах России пройдут субботники «Убери за собой», будет дан старт деятельности молодежной мастерской переработки «Зеленый фургон», а под эгидой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» стартует забег.