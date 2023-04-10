Глава РЭО рассказал о предстоящем показе апсайклинг-коллекции одежды из отходов

Жители Петербурга могут сдать свою старую одежду в специально предназначенные для этого точки приема, где будут установлены особые боксы. Переработке подлежат такие вещи, как домашняя одежда, обувь, сумки, аксессуары, изделия из кожи и меха. При этом предметы гардероба должны быть чистыми, в хорошем состоянии. О целях и правилах акции можно узнать на сайте РЭО https://reo.ru/greenfashion.