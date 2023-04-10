«Ситуация напряженная»: глава Башкирии сделал заявление об обстановке на СВО

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Глава Башкирии в ходе оперативного совещания в правительстве РБ поддержал инциативу о создании нового мотострелкового полка, а также заявил, что на поле боя ситуация «очень напряженная»
— На поле боя задачи нужно решать, эту задачу никто не снимал. Очень напряженная ситуация, наши воины демонстрируют там самые лучшие боевые качества, — Радий Хабиров.
Ранее «военный священнослужитель» передал просьбу участников специальной военной операции не присылать им больше еду.