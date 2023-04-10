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«Ситуация напряженная»: глава Башкирии сделал заявление об обстановке на СВО

10 апреля 2023, 07:29
Фото: 1MI
Важное заявление прозвучало сегодня, 10 апреля, на оперативном совещании.

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания в правительстве РБ поддержал инциативу о создании нового мотострелкового полка, а также заявил, что на поле боя ситуация «очень напряженная»

— На поле боя задачи нужно решать, эту задачу никто не снимал. Очень напряженная ситуация, наши воины демонстрируют там самые лучшие боевые качества, — Радий Хабиров.

Ранее «военный священнослужитель» передал просьбу участников специальной военной операции не присылать им больше еду.

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#Элина Сайфранова
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