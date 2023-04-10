ГИБДД Уфы прокомментировало информацию об аварии с перевернутой машиной в центре Уфы

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Сегодня, 10 апреля, в соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Ветошникова, 152 в Уфе якобы произошло смертельное ДТП. В частности, утверждалось, что в аварии погиб водитель, а один из пассажиров был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе, где данную информацию не подтвердили.
По сообщению Госавтоинспекции Уфы, в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе информация о ДТП на улице Ветошникова не поступала. Ближайший экипаж дорожно-патрульной службы был направлен на место предполагаемого происшествия. Информация не подтвердилась.
Помимо этого в ведомстве подчеркивают, что на фото, сделанном якобы на месте происшествия сегодня на Ветошникова, 152 в действительности запечатлено ДТП, случившееся в Уфе на проспекте Октября ещё 29 марта.