ГИБДД Уфы прокомментировало информацию об аварии с перевернутой машиной в центре Уфы

Сегодня, 10 апреля, в соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Ветошникова, 152 в Уфе якобы произошло смертельное ДТП. В частности, утверждалось, что в аварии погиб водитель, а один из пассажиров был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе, где данную информацию не подтвердили.