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ГИБДД Уфы прокомментировало информацию об аварии с перевернутой машиной в центре Уфы

10 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI
Сообщения об аварии со смертельным исходом появились 10 апреля в соцсетях

Сегодня, 10 апреля, в соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Ветошникова, 152 в Уфе якобы произошло смертельное ДТП. В частности, утверждалось, что в аварии погиб водитель, а один из пассажиров был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе, где данную информацию не подтвердили.

Фото: соцсети

По сообщению Госавтоинспекции Уфы, в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе информация о ДТП на улице Ветошникова не поступала. Ближайший экипаж дорожно-патрульной службы был направлен на место предполагаемого происшествия. Информация не подтвердилась. 

Помимо этого в ведомстве подчеркивают, что на фото, сделанном якобы на месте происшествия сегодня на Ветошникова, 152 в действительности запечатлено ДТП, случившееся в Уфе на проспекте Октября ещё 29 марта.

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#Азамат Нухов
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