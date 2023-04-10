Двое детей погибли в ДТП в Ярославской области по вине пьяного водителя

По информации РИА Новости, в городе Рыбинске Ярославской области нетрезвый водитель 1993 года рождения насмерть сбил двух детей в возрасте восьми и девяти лет и скрылся с места происшествия. Очевидцы задержали нарушителя и передали его в полицию, пишет RT.