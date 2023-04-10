Двое детей погибли в ДТП в Ярославской области по вине пьяного водителя

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
По информации РИА Новости, в городе Рыбинске Ярославской области нетрезвый водитель 1993 года рождения насмерть сбил двух детей в возрасте восьми и девяти лет и скрылся с места происшествия. Очевидцы задержали нарушителя и передали его в полицию, пишет RT.
По данным Ярославского регионального управления МВД, по факту ДТП начато уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия, совершенным лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (пункты «а» и «б» ч. 6 ст. 264 УК России).