«Башавтотранс» прокомментировал давку на популярном маршруте № 226 в Уфе

Популярный автобусный маршрут №226 «Уфимский ДОК — СТЦ Мега» связывает жителей Инорса с центром Уфы, попутно проезжая по Черниковке. Однако, казалось бы, несмотря на большой спрос, горожане продолжают жаловаться на невозможность по утрам добраться на автобусе до работы. Дело в том, что желающих поместиться в салон общественного транспорта больше, чем его вместительность, в результате жителям Инорса по утрам приходится штурмовать автобус и ужиматься весь последующий путь до нужной остановки. Собственно, в этом корреспондент Mkset убедился лично, когда утренний час-пик добирался из микрорайона в центр города — подробнее в нашем материале.