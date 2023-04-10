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«Башавтотранс» прокомментировал давку на популярном маршруте № 226 в Уфе

10 апреля 2023, 07:16
Фото: mkset.ru
О давке в автобусе 226-го маршрута ранее сообщали жители Инорса, также в этом лично убедился и корреспондент Mkset.

Популярный автобусный маршрут №226 «Уфимский ДОК — СТЦ Мега» связывает жителей Инорса с центром Уфы, попутно проезжая по Черниковке. Однако, казалось бы, несмотря на большой спрос, горожане продолжают жаловаться на невозможность по утрам добраться на автобусе до работы. Дело в том, что желающих поместиться в салон общественного транспорта больше, чем его вместительность, в результате жителям Инорса по утрам приходится штурмовать автобус и ужиматься весь последующий путь до нужной остановки. Собственно, в этом корреспондент Mkset убедился лично, когда утренний час-пик добирался из микрорайона в центр города — подробнее в нашем материале.

Тогда же возник вопрос, почему, несмотря на такую популярность маршрута, «Башвтотранс» не решает проблему, так как по утрам из Инорса уехать достаточно проблематично и одинаково сложно вернуться обратно поздним вечером.

В пресс-службе государственного перевозчика заявили, что по будням на маршруте задействованы 46 автобуса среднего и большого класса, интервалы между которыми в часы пик составляют 3-4 минуты, в межпиковое время — 5-6 минут, а после 20:00 интервалы увеличиваются до 15-20 минут. В выходные дни количество автобусов на рейсе существенно сокращается — до 25.

Самое раннее отправление автобуса с «Уфимского ДОКа» — 05:20, а самое позднее — 22:00. По направлению в Инорс с СТЦ «Мега» первый автобус уезжает в 06:43, а последний — 23:20. Однако напомним, что интервалы после 20:00 увеличиваются до 15-20 минут, следовательно, тем, кто работает до позднее вечера, придется ждать транспорт на остановке и в жару, и в холод еще некоторое время.

А о том, как в Уфе работают единственные на весь город три теплые остановки, Mkset рассказывал в здесь.

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— Ситуацию осложняют часы пик, ДТП, дорожно-ремонтные работы, погодные условия. К сожалению, ГУП «Башавтотранс» не имеет возможности повлиять на ситуацию на дорогах города, — отметили в компании.

Однако перевозчик все же добавил, что проводится обследование пассажиропотока на маршруте №226 в утренний час-пик, по результатам которого будет рассмотрен вопрос увеличения количества автобусов большого класса и пересмотра расписания движения.

Напомним, что в марте министр транспорта РБ Александр Клебанов уже заявлял о намерении республики закупить еще 50 новых автобусов большого класса и пустить их на маршрут №226.

Решится ли проблема с общественным транспортом в Инорсе после увеличения автобусов в автопарке или жители микрорайона продолжать приживаться плотнее в салоне и сравнивать происходящее с 90-ми — пока неизвестно.

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#Элина Сайфранова
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