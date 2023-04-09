mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Изображение материала

В Уфе в результате ДТП пострадал 10-летний ребенок

9 апреля 2023, 06:03
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Столкновение произошло днем 8 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы.

8 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы на ул. Дмитрия Донского около четырёх часов дня столкнулись «Тойота Хайлюкс» под управлением 44-летней уфимки и «ВАЗ 2114», которым управлял 19-летний молодой человек.

Как уточняет главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, в результате 10-летний пассажир отечественного автомобиля с ушибами доставлен в больницу. По факту ДТП начато разбирательство.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

Всего за истекшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.

Напомним, что по итогам профилактических мероприятий накануне было выявлено более 2 тыс. нарушений ПДД, в том числе задержано 50 нетрезвых водителей (из них 39 без водительских прав), 73 — нарушали правила перевозки детей.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Стало известно, сколько дней жители Башкирии будут отдыхать на майские праздники
Вчера, 14:04
Хабиров открыл школу в Инорсе, где учеников патриотически воспитывали мытьем полов
Вчера, 12:45
В Уфе за дискредитацию оштрафован участник пикета перед приемной Путина
Вчера, 12:27
Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ
6 апреля 11:58
Башкирии выделят 700 млн рублей на реализацию программы комплексного развития села
Сегодня, 07:49
Радий Хабиров назвал «Башкирские дворики» лучшим проектом в сфере ЖКХ республики
Сегодня, 06:35