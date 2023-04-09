В Уфе в результате ДТП пострадал 10-летний ребенок

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Published Сегодня, 06:03
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8 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы на ул. Дмитрия Донского около четырёх часов дня столкнулись «Тойота Хайлюкс» под управлением 44-летней уфимки и «ВАЗ 2114», которым управлял 19-летний молодой человек.
Как уточняет главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, в результате 10-летний пассажир отечественного автомобиля с ушибами доставлен в больницу. По факту ДТП начато разбирательство.
Всего за истекшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.
Напомним, что по итогам профилактических мероприятий накануне было выявлено более 2 тыс. нарушений ПДД, в том числе задержано 50 нетрезвых водителей (из них 39 без водительских прав), 73 — нарушали правила перевозки детей.