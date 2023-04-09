В Уфе строят комплекс сооружений для гребного слалома

Проект планируется возвести к 450-летию Уфы в 2024 году. Новый комплекс позволит соединить озеро Теплое и реку Уфа. Сейчас идет подготовка фундамента технологического моста и ведутся работы с каналом, подводящим к стартовому бассейну.