В Уфе строят комплекс сооружений для гребного слалома

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
— Комплекс сооружений для гребного слалома общей протяженностью 350 метров состоит из подводящего канала, стартового бассейна, тренировочного участка с шестью промежуточными бассейнами, финишного бассейна и сбросного канала, — рассказали в министерстве спорта РБ.
Проект планируется возвести к 450-летию Уфы в 2024 году. Новый комплекс позволит соединить озеро Теплое и реку Уфа. Сейчас идет подготовка фундамента технологического моста и ведутся работы с каналом, подводящим к стартовому бассейну.
Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».