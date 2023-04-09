mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В Уфе строят комплекс сооружений для гребного слалома

9 апреля 2023, 10:13
Первую очередь уникального комплекса сооружений для гребного слалома строят в микрорайоне Инорс Калининского района Уфы по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

— Комплекс сооружений для гребного слалома общей протяженностью 350 метров состоит из подводящего канала, стартового бассейна, тренировочного участка с шестью промежуточными бассейнами, финишного бассейна и сбросного канала, — рассказали в министерстве спорта РБ.

Проект планируется возвести к 450-летию Уфы в 2024 году. Новый комплекс позволит соединить озеро Теплое и реку Уфа. Сейчас идет подготовка фундамента технологического моста и ведутся работы с каналом, подводящим к стартовому бассейну.

Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
Подпишитесь
Стало известно, сколько дней жители Башкирии будут отдыхать на майские праздники
Вчера, 14:04
Хабиров открыл школу в Инорсе, где учеников патриотически воспитывали мытьем полов
Вчера, 12:45
В Уфе за дискредитацию оштрафован участник пикета перед приемной Путина
Вчера, 12:27
Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ
6 апреля 11:58
Башкирии выделят 700 млн рублей на реализацию программы комплексного развития села
Сегодня, 07:49
Радий Хабиров назвал «Башкирские дворики» лучшим проектом в сфере ЖКХ республики
Сегодня, 06:35