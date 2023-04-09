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В Бирске строят новую систему водоснабжения

9 апреля 2023, 08:18
Фото: 1MI
Новая система водоснабжения строится в Бирске при поддержке федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Это самый капиталоемкий объект за все время реализации федерального проекта «Чистая вода» в городе. Его сдача позволит обеспечить повышение качества питьевой воды, поэтому динамику выполнения строительно-монтажных работ держим на особом контроле, — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства республики Илшат Тажитдинов.

На текущий момент строительная готовность системы составляет 65%. При этом работы идут с опережением графика. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в этом году.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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