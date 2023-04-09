В Башкирии благоустроят более 120 общественных территорий

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
С 2019 года в Республике Башкортостан было благоустроено 560 общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в республике будет благоустроено 122 общественные территории, как сообщает региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Среди объектов, которые планируется обустроить в текущем году, указаны парк Победы в городе Октябрьский, территория перед картинной галереей «Мирас» в Нефтекамске, набережная на противоположной стороне реки Стерля в Стерлитамаке. В парке культуры и отдыха имени Матросова в Ишимбае в этом году появятся входная площадь с местами для ожидания и отдыха, парковка и декоративное освещение. Благоустройство общественных территорий планируется начать в апреле.
— Успешной реализации проектов всегда предшествует проведение общественных обсуждений, а в последние два года — электронного голосования по выбору территорий для благоустройства. С каждым годом активность жителей республики в решении вопросов городской среды повышается, помогают волонтеры, ведется широкая информационная кампания, — рассказала исполняющая обязанности министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.