В Башкирии благоустроят более 120 общественных территорий

Среди объектов, которые планируется обустроить в текущем году, указаны парк Победы в городе Октябрьский, территория перед картинной галереей «Мирас» в Нефтекамске, набережная на противоположной стороне реки Стерля в Стерлитамаке. В парке культуры и отдыха имени Матросова в Ишимбае в этом году появятся входная площадь с местами для ожидания и отдыха, парковка и декоративное освещение. Благоустройство общественных территорий планируется начать в апреле.