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В Башкирии благоустроят более 120 общественных территорий

9 апреля 2023, 08:49
Фото: 1MI
Обустройство 122 общественных площадок проведут в этом году в Республике Башкортостан по нацпроекту «Жилье и городская среда».

С 2019 года в Республике Башкортостан было благоустроено 560 общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в республике будет благоустроено 122 общественные территории, как сообщает региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Среди объектов, которые планируется обустроить в текущем году, указаны парк Победы в городе Октябрьский, территория перед картинной галереей «Мирас» в Нефтекамске, набережная на противоположной стороне реки Стерля в Стерлитамаке. В парке культуры и отдыха имени Матросова в Ишимбае в этом году появятся входная площадь с местами для ожидания и отдыха, парковка и декоративное освещение. Благоустройство общественных территорий планируется начать в апреле.

— Успешной реализации проектов всегда предшествует проведение общественных обсуждений, а в последние два года — электронного голосования по выбору территорий для благоустройства. С каждым годом активность жителей республики в решении вопросов городской среды повышается, помогают волонтеры, ведется широкая информационная кампания, — рассказала исполняющая обязанности министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого
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