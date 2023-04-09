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Сексолог из Уфы перечислил три главные причины отсутствия оргазма у женщин

9 апреля 2023, 05:50
Фото: 1MI
Корни у проблемы могут лежать в разных сферах, их и перечислил профильный специалист Артур Салахов.

Врач-сексолог из Уфы Артур Салахов в своем блоге поднял деликатную и щепетильную тему отсутствия оргазма у женщин. Доктор сразу пояснил, что отсутствие оргазма, или высшей точки сексуального наслаждения, может вызываться как физиологическими причинами, так и психологическими моментами. Разумеется, спровоцировать аноргазмию могут и имеющиеся в отношениях проблемы.

— Если женщина уже испытывала оргазм раньше, то с возрастом может снижаться уровень гормонов эстрогена и тестостерона, что может привести к снижению интенсивности оргазма, — раскрыл доктор одну из естественных причин ускользания оргазма из жизни.

Также причиной пропажи из сексуальной жизни оргазмов могут стать хронические и гинекологические заболевания. И те, и другие болезни могут существенно изменить ощущения во время секса. Особенно это касается возникновения боли и дискомфорта, что делает акт болезненным и снижает вероятность оргазма.

Напоминает доктор Салахов и о том, что некоторые лекарственные средства, например антидепрессанты, могут значительно ослаблять сексуальную реакцию организма, препятствуя оргазму.

— С психологической точки зрения женщины могут не испытывать оргазм, если испытывают из-за секса чувство вины, борются с депрессией или тревогой, переживают сильный стресс или же имеют опыт сексуального или эмоционального насилия, — перечисляет специалист.

По словам специалиста, исчезнуть или и вовсе не возникать оргазм у женщины может в случае, если отношения с партнером проблемные. В таких отношениях, как правило, отсутствует влечение между партнерами, а также они отягощены недоверием или тяжелым прошлым.

Все эти проблемы решаемы. Пациентам, которые борются со стрессом, депрессией, беспокойством, травмами в прошлом, чувством вины или стыда по поводу секса помогут специалисты-сексологи. Пары, которые хотят преодолеть расстройства оргазма, могут решить вместе пройти секс-терапию, чтобы изучить стратегии повышения вероятности оргазма.

— Иногда расстройство оргазма может быть результатом недостаточной стимуляции или отсутствия общения между партнерами о том, что приятно во время секса. В этих случаях может быть полезно изучить свои сексуальные интересы (с партнером или без него), а затем обсудить свои предпочтения с партнёром. Также может быть полезно включить в секс дополнительный инвентарь, например, вибраторы, — считает доктор Салахов.
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#Ирина Деревянчук#Общество
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