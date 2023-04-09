Сексолог из Уфы перечислил три главные причины отсутствия оргазма у женщин

Также причиной пропажи из сексуальной жизни оргазмов могут стать хронические и гинекологические заболевания. И те, и другие болезни могут существенно изменить ощущения во время секса. Особенно это касается возникновения боли и дискомфорта, что делает акт болезненным и снижает вероятность оргазма.