Радий Хабиров назвал «Башкирские дворики» лучшим проектом в сфере ЖКХ республики

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Published Сегодня, 06:35
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В качестве примера Радий Хабиров опубликовал фотографии дворовой территории нескольких домов (ул. Максима Горького, 76, ул. Кольцевой, 59, ул. Ульяновых, 48), где приступили к комплексным работам. За 20 млн руб. планируют отремонтировать проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установить детскую и спортивную площадки с травмобезопасным покрытием и турниковой зоной. Также здесь расширят автомобильную парковку, модернизируют уличное освещение, установят камеры видеонаблюдения и проведут озеленение территории. «Скоро будет красиво», — пообещал глава региона. Работы намерены завершить к осени этого года.
всего в этом году по проекту «Башкирские дворики» планируют обновить 206 дворовых территорий в 30 муниципалитетах. При этом республика в непростых условиях смогла увеличить бюджет программы по сравнению с 2022 годом — до 1,2 млрд рублей.
В этом году по проекту «Башкирские дворики» планируют обновить 206 дворовых территорий в 30 муниципалитетах, из них 57 — в Уфе. По информации пресс-службы главы региона, бюджет программы составит до 1,2 млрд рублей.
Также добавим, что реализация проекта «Башкирские дворики» в прошлом году вызывала недовольство со стороны жильцов. В частности, жительница Кумертау возмутилась, что облагороженный двор для МКД в сотню квартир представлял из себя «качалку, вертолет, качели и четыре тренажера». При этом обращения к мэру города с просьбой положить во дворе искусственные неровности остались без ответа — «машины во двор залетают, а дети по дороге катаются, потому что играть негде». Схожая ситуация была замечена и жителями Сибая, в одном из дворов которого подрядчики «забыли» большую часть элементов площадок, а выполненные работы были проведены некачественно.