Радий Хабиров назвал «Башкирские дворики» лучшим проектом в сфере ЖКХ республики

Также добавим, что реализация проекта «Башкирские дворики» в прошлом году вызывала недовольство со стороны жильцов. В частности, жительница Кумертау возмутилась, что облагороженный двор для МКД в сотню квартир представлял из себя «качалку, вертолет, качели и четыре тренажера». При этом обращения к мэру города с просьбой положить во дворе искусственные неровности остались без ответа — «машины во двор залетают, а дети по дороге катаются, потому что играть негде». Схожая ситуация была замечена и жителями Сибая, в одном из дворов которого подрядчики «забыли» большую часть элементов площадок, а выполненные работы были проведены некачественно.