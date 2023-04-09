Башкирия нарастила экспорт высокопротеиновых кормовых добавок

Общий объем досмотренных и оформленных специалистами отдела ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте гранулированного подсолнечного шрота и свекольного жома составил 53 тыс. 190 тонн. Из них 505 партий ценных кормовых добавок для сельскохозяйственных животных весом 34 тыс. 972 тонны отгрузило в Латвию маслоэкстракционное предприятие из Кумертау.