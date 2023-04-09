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Башкирия нарастила экспорт высокопротеиновых кормовых добавок

9 апреля 2023, 09:47
Фото: 1MI
С начала года из Башкирии экспортировано 967 железнодорожных вагонов с кормами для сельскохозяйственных животных.

Общий объем досмотренных и оформленных специалистами отдела ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте гранулированного подсолнечного шрота и свекольного жома составил 53 тыс. 190 тонн. Из них 505 партий ценных кормовых добавок для сельскохозяйственных животных весом 34 тыс. 972 тонны отгрузило в Латвию маслоэкстракционное предприятие из Кумертау.

152 партий или 10 тыс. 569 тонны побочной продукции переработки семян подсолнечника на растительное масло экспортировало в Китай маслоэкстракционное предприятие из Чишминского района. И 310 партий — 7649 тонн свекловичного жома отгрузил Чишминский сахарный завод в КНР.

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», результатом которого должен стать выход на объем продаж за границу продукции АПК на сумму в эквиваленте 45 млрд долларов.

 

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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