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Башкирии выделят 700 млн рублей на реализацию программы комплексного развития села

9 апреля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, что Башкортостан в последние годы «серьёзно продвинулся вперёд» в развитии агропромышленного комплекса.

В числе достижений — рекордный урожай 2022 года (5 млн тонн зерновых), рост по товарному молоку и другим видам продукции.

— Республика в числе лидеров и по реализации программы комплексного развития сельских территорий. В 2023 году направим на эти цели более 700 млн рублей. В планах — ремонт дорог, строительство жилья и социальных объектов, — отметила Оксана Лут.

Радий Хабиров подчеркнул, что совместная работа с командой Минсельхоза России идет очень эффективно:

— Большое спасибо за поддержку наших инициатив и проектов по развитию агропромышленной отрасли. В Башкортостане хорошими темпами реализуем программу комплексного развития сельских территорий. Это очень важно для наших жителей. И мы заинтересованы в дальнейшем продвижении проекта.

Отметим, что в 2020–2022 гг. на реализацию программы комплексного развития сельских территорий в республике было направлено 6,2 млрд руб., в том числе 3,6 млрд рублей — из федерального бюджета.

 

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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