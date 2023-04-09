Башкирии выделят 700 млн рублей на реализацию программы комплексного развития села

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 08:09
В числе достижений — рекордный урожай 2022 года (5 млн тонн зерновых), рост по товарному молоку и другим видам продукции.
— Республика в числе лидеров и по реализации программы комплексного развития сельских территорий. В 2023 году направим на эти цели более 700 млн рублей. В планах — ремонт дорог, строительство жилья и социальных объектов, — отметила Оксана Лут.
Радий Хабиров подчеркнул, что совместная работа с командой Минсельхоза России идет очень эффективно:
— Большое спасибо за поддержку наших инициатив и проектов по развитию агропромышленной отрасли. В Башкортостане хорошими темпами реализуем программу комплексного развития сельских территорий. Это очень важно для наших жителей. И мы заинтересованы в дальнейшем продвижении проекта.
Отметим, что в 2020–2022 гг. на реализацию программы комплексного развития сельских территорий в республике было направлено 6,2 млрд руб., в том числе 3,6 млрд рублей — из федерального бюджета.