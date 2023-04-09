Башкирии выделят 700 млн рублей на реализацию программы комплексного развития села

— Большое спасибо за поддержку наших инициатив и проектов по развитию агропромышленной отрасли. В Башкортостане хорошими темпами реализуем программу комплексного развития сельских территорий. Это очень важно для наших жителей. И мы заинтересованы в дальнейшем продвижении проекта.