В Уфе за дискредитацию оштрафован участник пикета перед приемной Путина

Инициировать проведение лингвистической экспертизы плаката она не стала, посчитав, что в этом нет необходимости, «поскольку надпись на данном плакате образует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3» (дискредитация использования Вооруженных сил России). Полицейские попросили стать понятыми двух мужчин, которые проходили мимо отдела. Те сообщили, что видели молодого человека уже в отделе полиции, там же им показали плакат.