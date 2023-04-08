В Уфе за дискредитацию оштрафован участник пикета перед приемной Путина

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Клим Пташинский провел одиночный антивоенный пикет перед приемной Владимира Путина в день его визита в Уфу. 13 января глава государства прилетел на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
О пикете в полицию сообщил охранник приемной, увидевший молодого человека с плакатом. Прибывший участковый взял объяснения у охранника, однако ошибся в указании адреса. Пикетчика задержали и доставили в отдел полиции. Там сотрудница правоохранительного ведомства составила протокол об административном правонарушении.
Инициировать проведение лингвистической экспертизы плаката она не стала, посчитав, что в этом нет необходимости, «поскольку надпись на данном плакате образует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3» (дискредитация использования Вооруженных сил России). Полицейские попросили стать понятыми двух мужчин, которые проходили мимо отдела. Те сообщили, что видели молодого человека уже в отделе полиции, там же им показали плакат.
Сам правонарушитель вину не признал. Защитник Пташинского пояснил, что его доверитель не имел цели дискредитировать использование ВС РФ. Надпись на плакате как дискредитирующую интерпретировали сотрудники полиции. Защитник настаивал, что в данном случае «имеет место быть свобода выражения мыслей, которая была ограничена со стороны сотрудников полиции» и просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием события правонарушения.
Между тем суд счел вину доказанной, опираясь на статьи в толковых словарях русского языка Даля, Ожегова и Ефремовой.
«В данном случае Пташинский совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, в общественном месте для неопределенного круга лиц, умышленно возле приемной президента Российской Федерации, зная, что в этот день в ... посетил президент Российской Федерации», - говорится в решении суда.
Плакат, заключил суд, выражал «явное негативное отношение к проводимой в Украине Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции» и был направлен на дискредитацию их использования и формирование ложного мнения относительно истинных целей и задач их использования.
«При этом необязательно озвучивать слова «Вооруженные Силы РФ», «армия»», - подчеркивается в решении.
Непризнание Пташинским вины суд расценил «как избранный способ уйти от ответственности».
Уфимца приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Как следует из картотеки дел суда, решение вступило в силу.