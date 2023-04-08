В Уфе на завершение недостроя направят 100 млн рублей

Проектная площадь здания составляет 1367,75 кв. м. В настоящее время там не проведены общестроительные работы на последних двух этажах, необходимо привести в порядок кровлю, фасад, смонтировать инженерные сети, а также благоустроить территорию. Подрядчик должен провести обследование объекта, разработать проектную документацию, а затем завершить все работы до конца текущего года.