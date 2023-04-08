В Уфе на завершение недостроя направят 100 млн рублей

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Фонд жилищного строительства Башкирии ищет генерального подрядчика на работы по завершению строительства четырехэтажного недостроя в Уфе. Объект расположен на пересечении улиц Бакалинской и Айской и входит в ЖК «Иремель». В этот жилой комплекс входят шесть высотных домов.
На работы заказчик готов выделить до 100 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Проектная площадь здания составляет 1367,75 кв. м. В настоящее время там не проведены общестроительные работы на последних двух этажах, необходимо привести в порядок кровлю, фасад, смонтировать инженерные сети, а также благоустроить территорию. Подрядчик должен провести обследование объекта, разработать проектную документацию, а затем завершить все работы до конца текущего года.
Республиканское ГУП ФЖС ранее являлось одним из крупнейших застройщиков в Башкирии. В настоящее время предприятие убыточно. Так, 2021 год компания завершила с убытком 395,6 млн рублей при выручке 267,5 млн. Чистые активы предприятия на тот момент оценивались в 112,7 млн рублей.