Свыше 3,7 тыс. человек стали участниками Югорского лыжного марафона

Во второй день в гонках на 50 км среди мужчин свободным стилем первым стал Сергей Устюгов — Олимпийский чемпион в лыжных гонках, он прошел трассу за 1 час 49 минут и 44 секунды. За 2 часа 4 минуты и 16 секунд дистанцию преодолела призер Олимпиады-201 Анастасия Кулешова, став лидером гонки среди женщин. Еще одному олимпийскому призеру, биатлонисту Эдуарду Латыпову, присудили второе место среди мужчин — он прошел 50 км с результатом 1 час 52 минуты 02 секунды. Третье место занял Никита Поршнев, его время — 1 час 54 минуты и 10 секунд. Второе и третье места среди женщин присудили Алине Кудисовой (результат — 2 часа 6 минут и 9 секунд) и Наталии Бабчиной (2 часа 6 минут и 45 секунд). Об этом пишет muksun.fm.