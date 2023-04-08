Свыше 3,7 тыс. человек стали участниками Югорского лыжного марафона

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В забеге на 50 км классическим стилем в первый день состязаний лидировали Евгений Цепков, прошедший дистанцию за 2 часа 3 минуты и 12 секунд, и Ольга Царева — многократная чемпионка РФ по лыжным гонкам, преодолевшая 50 км трассы за 2 часа 20 минут и 11 секунд.
Во второй день в гонках на 50 км среди мужчин свободным стилем первым стал Сергей Устюгов — Олимпийский чемпион в лыжных гонках, он прошел трассу за 1 час 49 минут и 44 секунды. За 2 часа 4 минуты и 16 секунд дистанцию преодолела призер Олимпиады-201 Анастасия Кулешова, став лидером гонки среди женщин. Еще одному олимпийскому призеру, биатлонисту Эдуарду Латыпову, присудили второе место среди мужчин — он прошел 50 км с результатом 1 час 52 минуты 02 секунды. Третье место занял Никита Поршнев, его время — 1 час 54 минуты и 10 секунд. Второе и третье места среди женщин присудили Алине Кудисовой (результат — 2 часа 6 минут и 9 секунд) и Наталии Бабчиной (2 часа 6 минут и 45 секунд). Об этом пишет muksun.fm.
Победители второго дня состязаний стали обладателями денежных наград от банка «Открытие». Спортсменам, занявшим первые места, вручили по 400 тыс. рублей. Участники соревнований, пришедшие на финиш вторыми, получили по 200 тыс. рублей. Спортсменам, прошедшим 50 км третьими, достались денежные призы в размере 100 тыс. рублей. Также в оргкомитете марафона решили в этом году увеличить призовой фонд — награды в размере от 5 до 25 тыс. рублей присудили всем участникам, финишировавшим в первой десятке.
По заявлению Юрия Андресова, заместителя президента — председателя правления банка «Открытие», Югорский лыжный марафон — это единственное мероприятие, на котором любители лыжного спорта могут состязаться с чемпионами Олимпиад. Марафон отлично мотивирует юное поколение — начинающих спортсменов. Этот уникальный праздник спорта не оставляет в стороне никого. Гонка, зародившись в Ханты-Мансийском автономном округе, давно вышла за границы Югры, собирая тысячи участников из множества регионов Российской Федерации и, что немаловажно, гостей из зарубежных стран.
Югорский лыжный марафон каждый год стартует в Ханты-Мансийске с 2013 года. Гонки проводятся благодаря общим усилиям организаторов мероприятия — региональных властей ХМАО, Федерации лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт». Генеральным партнером соревнования является банк «Открытие».
Информационный партнер марафона — медиахолдинг 1MI.