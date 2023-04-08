Названа дата открытия соленых озер в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Открытие сезона в этом году произойдет в первый летний день, отметил директор ООО «Соленые озера» Виктор Доценко. В компании планируют увеличить количество кафе и расширить ассортимент услуг для гостей.
В этом году количество входов на курорт увеличится — два дополнительных появятся со стороны улицы Комсомольской. В прошлом году посетители жаловались на огромные очереди желающих попасть на озера, стоять людям приходилось на жаре под палящим солнцем. Кафе, детские аттракционы и три входные группы со стороны улиц Советской, Комсомольской и Персиянова будут доступные с первого дня работы озер.
Как сообщал Mkset, в прошлом году курортный сезон в Соль-Илецке был под угрозой. Тогда в начале мая стало известно, что паводок размыл породы под озерами. Специалисты, опасаясь за жизнь и здоровье сочли необходимым провести укрепительные работы прежде чем пускать на территорию отдыхающих. На курорте ликвидировали карстовые провалы, укрепили берега, сделали гидроизоляцию. В итоге открытие состоялось 15 июня.
Соленые озера образовались на месторождении каменной соли еще в XIX веке. Добыча соли продолжается в шахтах по сей день.
Соленая вода и лечебная грязь используются для лечения кожных заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы. Курорт пользуется большой популярностью у жителей Башкирии.