Названа дата открытия соленых озер в Соль-Илецке

В этом году количество входов на курорт увеличится — два дополнительных появятся со стороны улицы Комсомольской. В прошлом году посетители жаловались на огромные очереди желающих попасть на озера, стоять людям приходилось на жаре под палящим солнцем. Кафе, детские аттракционы и три входные группы со стороны улиц Советской, Комсомольской и Персиянова будут доступные с первого дня работы озер.