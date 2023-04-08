Минтранс Башкирии ищет для жителей нового пассажирского перевозчика вместо «Помощи»

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Ранее жители села Ивано-Казанка в Иглинском районе пожаловались, что их лишили единственного автобуса, выполнявшего рейсы в Уфу. По словам пассажиров, транспортное обслуживание прекратилось еще в январе. В Минтрансе Башкирии прокомментировали ситуацию.
В ведомстве отметили, что перевозчиком по этому маршруту с декабря прошлого года было определено ООО «Помощь». С 9 по 12 марта в контролирующие органы поступили жалобы от пассажиров на отсутствие автобусов. Проведенная выездная проверка показала, что перевозчик в течение трех дней не выполнял рейсы без уважительных причин, то есть это не было связано с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами.
После этого перевозчика лишили право заниматься обслуживанием пассажиров. А, чтобы избежать роста социального напряжения среди местных жителей, выдали временные разрешения на транспортное обслуживание компании «Уфимские линии». В настоящее время Минтранс объявил об отборе перевозчика на этот маршрут.
Как сообщал Mkset, ООО «Помощь» также вышла и на другие межмуниципальные маршруты. Ранее проблемы с этим перевозчиком возникли у жителей Благовещенска.