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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Минтранс Башкирии ищет для жителей нового пассажирского перевозчика вместо «Помощи»

8 апреля 2023, 11:43
В администрации Иглинского района рассказали, как решают проблему с отсутствующим общественным транспортом.

Ранее жители села Ивано-Казанка в Иглинском районе пожаловались, что их лишили единственного автобуса, выполнявшего рейсы в Уфу. По словам пассажиров, транспортное обслуживание прекратилось еще в январе. В Минтрансе Башкирии прокомментировали ситуацию.

В ведомстве отметили, что перевозчиком по этому маршруту с декабря прошлого года было определено ООО «Помощь». С 9 по 12 марта в контролирующие органы поступили жалобы от пассажиров на отсутствие автобусов. Проведенная выездная проверка показала, что перевозчик в течение трех дней не выполнял рейсы без уважительных причин, то есть это не было связано с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами.

После этого перевозчика лишили право заниматься обслуживанием пассажиров. А, чтобы избежать роста социального напряжения среди местных жителей, выдали временные разрешения на транспортное обслуживание компании «Уфимские линии». В настоящее время Минтранс объявил об отборе перевозчика на этот маршрут.

Как сообщал Mkset, ООО «Помощь» также вышла и на другие межмуниципальные маршруты. Ранее проблемы с этим перевозчиком возникли у жителей Благовещенска.

#Общество#Наталья Балыкова
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