Минтранс Башкирии ищет для жителей нового пассажирского перевозчика вместо «Помощи»

В ведомстве отметили, что перевозчиком по этому маршруту с декабря прошлого года было определено ООО «Помощь». С 9 по 12 марта в контролирующие органы поступили жалобы от пассажиров на отсутствие автобусов. Проведенная выездная проверка показала, что перевозчик в течение трех дней не выполнял рейсы без уважительных причин, то есть это не было связано с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами.