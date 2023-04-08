Мэрия анонсировала прибытие пассажирского теплохода в Уфу

Четырехпалубник «Мустай Карим» ожидают в Уфе 2 мая. Теплоход будет стоять у пристани два дня. Для туристов в это время организуют экскурсии, их ждет премьера фильма «Помилование» по мотивам повести Мустая Карима.



Затем теплоход продолжит движение по маршруту Нижний Новгород —Уфа — Нижний Новгород. За время путешествия туристы посетят Свияжск, Казань, Нижнекамск, Елабугу и в Чебоксары.