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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Мэрия анонсировала прибытие пассажирского теплохода в Уфу

8 апреля 2023, 07:17

В Уфу зайдет четырехпалубный теплоход «Мустай Карим»

Туристов будут развлекать в городе два дня.

Четырехпалубник «Мустай Карим» ожидают в Уфе 2 мая. Теплоход будет стоять у пристани два дня. Для туристов в это время организуют экскурсии, их ждет премьера фильма «Помилование» по мотивам повести Мустая Карима.

Затем теплоход продолжит движение по маршруту Нижний Новгород —Уфа — Нижний Новгород. За время путешествия туристы посетят Свияжск, Казань, Нижнекамск, Елабугу и в Чебоксары.

Год назад, 3 мая, в Уфу заходил теплоход «Александр Пушкин». Четырехпалубное судно премиум-класса привлекло к себе внимание уфимцев. Позже выяснилось, что тур был экспериментальным. А 4 мая в Уфе встречали  три трехпалубных теплохода судоходной «Северная сказка», «Александр Бенуа» и «Николай Некрасов».

Ранее власти Башкирии заявляли, что планируют возродить в Башкирии речное судоходство. 

#Наталья Балыкова#Город
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