Мэрия анонсировала прибытие пассажирского теплохода в Уфу

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Четырехпалубник «Мустай Карим» ожидают в Уфе 2 мая. Теплоход будет стоять у пристани два дня. Для туристов в это время организуют экскурсии, их ждет премьера фильма «Помилование» по мотивам повести Мустая Карима.
Затем теплоход продолжит движение по маршруту Нижний Новгород —Уфа — Нижний Новгород. За время путешествия туристы посетят Свияжск, Казань, Нижнекамск, Елабугу и в Чебоксары.
Год назад, 3 мая, в Уфу заходил теплоход «Александр Пушкин». Четырехпалубное судно премиум-класса привлекло к себе внимание уфимцев. Позже выяснилось, что тур был экспериментальным. А 4 мая в Уфе встречали три трехпалубных теплохода судоходной «Северная сказка», «Александр Бенуа» и «Николай Некрасов».
Ранее власти Башкирии заявляли, что планируют возродить в Башкирии речное судоходство.