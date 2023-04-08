Хабиров открыл школу в Инорсе, где учеников патриотически воспитывали мытьем полов

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Новый центр образования рассчитан на 1650 мест, в каждой параллели открыто по шесть классов, сообщил глава региона.
Он отметил, что учебное учреждение в Инорсе «очень ждали».
«По ряду объективных причин строительство затянулось», — добавил Радий Хабиров.
Он рассказал, что в школе есть все необходимое для комфортной учебы.
Сроки сдачи объекта переносили несколько раз, ссылаясь на различные причины. Сначала уфимцам обещали школу к 2015 году, потом — в 2020 году. Затем вице-премьер правительства Азат Бадранов объявил, что достроить школу помешали санкции и школу откроют в 2022 году.
В итоге и эти сроки сдвинулись.
Таким образом, школу пришлось ждать более 10 лет. Дети, которые могли бы пойти в ее первый класс в 2012 году, уже выросли и закончили обучение.
Как сообщал Mkset ранее, будущих учеников этой школы и их родителей заставляли по выходным мыть здание школы. В управлении образования Уфы заявили, что к работам привлекали только учеников с восьмого по 10 классов и назвали это явление «добровольной помощью» и «элементом патриотического воспитания».
В итоге школа все-таки заключила договор с клининговой компанией.