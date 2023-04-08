Хабиров открыл школу в Инорсе, где учеников патриотически воспитывали мытьем полов

Сроки сдачи объекта переносили несколько раз, ссылаясь на различные причины. Сначала уфимцам обещали школу к 2015 году, потом — в 2020 году. Затем вице-премьер правительства Азат Бадранов объявил, что достроить школу помешали санкции и школу откроют в 2022 году.