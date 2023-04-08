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Хабиров открыл школу в Инорсе, где учеников патриотически воспитывали мытьем полов

8 апреля 2023, 12:45
Фото: Радий Хабиров / vk

В Уфе открыли самую большую школу в Поволжье на 1650 учеников

Ее закрыли еще в 2012 году как аварийную.

Новый центр образования рассчитан на 1650 мест, в каждой параллели открыто по шесть классов, сообщил глава региона.
Он отметил, что учебное учреждение в Инорсе «очень ждали».

«По ряду объективных причин строительство затянулось», — добавил Радий Хабиров.

Он рассказал, что в школе есть все необходимое для комфортной учебы.

Сроки сдачи объекта переносили несколько раз, ссылаясь на различные причины. Сначала уфимцам обещали школу к 2015 году, потом — в 2020 году. Затем вице-премьер правительства Азат Бадранов объявил, что достроить школу помешали санкции и школу откроют в 2022 году.

В итоге и эти сроки сдвинулись.

Таким образом, школу пришлось ждать более 10 лет. Дети, которые могли бы пойти в ее первый класс в 2012 году, уже выросли и закончили обучение.

Как сообщал Mkset ранее, будущих учеников этой школы и их родителей заставляли по выходным мыть здание школы. В управлении образования Уфы заявили, что к работам привлекали только учеников с восьмого по 10 классов и назвали это явление «добровольной помощью» и «элементом патриотического воспитания».

В итоге школа все-таки заключила договор с клининговой компанией.

#Наталья Балыкова#Город
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