Зима в Башкирию вернется уже в апреле

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В Башкирии апрель начался с аномальной для этого месяца жары, в частности, абсолютный максимум температуры воздуха синоптики в Уфе фиксировали практически ежедневно. Как сообщает Башгидрометцентр, в дневное время воздух прогревался до +15…+21 градуса.
— Среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 4-6°. Такие погодные условия были связаны с выносом юго-восточными ветрами на территорию республики теплой и сухой воздушной массы с районов Средней Азии, — объяснили синоптики.
Однако уже к концу недели жителей Башкирии ждет похолодание. Сегодня, 7 апреля, местами в республике пройдут небольшие осадки в видео снега и дождя. Завтра, 8 апреля, ночью температура воздуха упадет до -7 градуса, а днем до +6 градусов. В воскресенье, 9 апреля, ночью столбик термометра покажет -1…-6 градусов, местами температура упадет до -11 градусов, однако уже днем поднимется до +13 градусов.
Ранее мы сообщали, что сегодня в Абзелиловском и Белорецком районах выпал снег. В связи с чем, «переобувшимся» в летнюю резину водителям рекомендуют воздержаться от поездок.