Зима в Башкирию вернется уже в апреле

Однако уже к концу недели жителей Башкирии ждет похолодание. Сегодня, 7 апреля, местами в республике пройдут небольшие осадки в видео снега и дождя. Завтра, 8 апреля, ночью температура воздуха упадет до -7 градуса, а днем до +6 градусов. В воскресенье, 9 апреля, ночью столбик термометра покажет -1…-6 градусов, местами температура упадет до -11 градусов, однако уже днем поднимется до +13 градусов.