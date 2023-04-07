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Published Сегодня, 15:21

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Зима в Башкирию вернется уже в апреле

7 апреля 2023, 15:21
Фото: 1MI
О похолодании и осадках в виде снега сообщают синоптики Башгидрометцентра.

В Башкирии апрель начался с аномальной для этого месяца жары, в частности, абсолютный максимум температуры воздуха синоптики в Уфе фиксировали практически ежедневно. Как сообщает Башгидрометцентр, в дневное время воздух прогревался до +15…+21 градуса.

— Среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 4-6°. Такие погодные условия были связаны с выносом юго-восточными ветрами на территорию республики теплой и сухой воздушной массы с районов Средней Азии, — объяснили синоптики.

Однако уже к концу недели жителей Башкирии ждет похолодание. Сегодня, 7 апреля, местами в республике пройдут небольшие осадки в видео снега и дождя. Завтра, 8 апреля, ночью температура воздуха упадет до -7 градуса, а днем до +6 градусов. В воскресенье, 9 апреля, ночью столбик термометра покажет -1…-6 градусов, местами температура упадет до -11 градусов, однако уже днем поднимется до +13 градусов.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Абзелиловском и Белорецком районах выпал снег. В связи с чем, «переобувшимся» в летнюю резину водителям рекомендуют воздержаться от поездок. 

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#Элина Сайфранова
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