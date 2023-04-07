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Вице-президент Торгово-промышленной палаты рассказал о форуме деловых СМИ

7 апреля 2023, 17:02
Фото: Фрагмент видео
Форум деловых СМИ посетили российские журналисты. Они рассмотрели вопросы, касающиеся правовых основ и нюансов маркировки рекламы в интернете, а также нынешних изменений в законодательстве и новых условий работы в медиаиндустрии.

Организаторами мероприятия стали Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и Союз журналистов. Каждый год на нем подводят итоги всероссийского конкурса среди журналистов, освещающих экономические темы. Жюри рассмотрело порядка 400 работ региональных и муниципальных СМИ.

Как сообщил вице-президент ТПП России Максим Фатеев, чтобы демонстрировать развитие российского бизнеса, необходимо сотрудничество системы торгово-промышленных палат, объединяющих бизнес-сообщество и медиа. Это нужно прежде всего для имиджа предпринимателя России и для того, чтобы россияне воспринимали предпринимательское сообщество как сообщество созидателей. На этой площадке представлены все: от малых СМИ, которые рассказывают о жизни района, небольших отдаленных городков, сел России до федеральных холдингов, транслирующих информацию для всех россиян и граждан других стран.

В компании «ФосАгро» рассказали о том, что информационная открытость является одним из условий существования ответственного крупного бизнеса.

Первый заместитель гендиректора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков сообщил об учреждении специализированного приза за освещение работы в сфере агропромышленного комплекса вместе с ТПП. Данный диалог, который создается между «ФосАгро» и стейкхолдерами, важен, чтобы стимулировать интерес к сфере АПК. Таким образом, компания учредила премию за освещение в области АПК. И этот результат радует «ФосАгро», так как ежегодно номинантами и победителями становятся СМИ из регионов, где развивается сельское хозяйство.

Победителей всероссийского конкурса наградили зампред правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

Хвостиков отметил, что сейчас подводятся итоги минувшего года. Это год новых вызовов для России. В который раз деловая журналистика демонстрирует эффективную адаптацию к возникшим вызовам. Появляются новые журналисты и главные редакторы, а также экономические комментаторы.

В 2024 году форум будет проходить в 30-й раз.

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