Вице-президент Торгово-промышленной палаты рассказал о форуме деловых СМИ

Как сообщил вице-президент ТПП России Максим Фатеев, чтобы демонстрировать развитие российского бизнеса, необходимо сотрудничество системы торгово-промышленных палат, объединяющих бизнес-сообщество и медиа. Это нужно прежде всего для имиджа предпринимателя России и для того, чтобы россияне воспринимали предпринимательское сообщество как сообщество созидателей. На этой площадке представлены все: от малых СМИ, которые рассказывают о жизни района, небольших отдаленных городков, сел России до федеральных холдингов, транслирующих информацию для всех россиян и граждан других стран.