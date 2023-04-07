В Уфе спасли собаку, провалившуюся под лед на озере в Ленинском районе города

При этом отмечается, что после того, как собаку вытащили из воды она какое-то время шла к берегу самостоятельно, однако, дойдя до очередной промоины, она вернулась к своему спасителю и «попросилась на ручки». Спасатель, в свою очередь, не отказал животному в немой просьбе и на руках донес её до берега в целости и сохранности.