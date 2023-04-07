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В Уфе спасли собаку, провалившуюся под лед на озере в Ленинском районе города

7 апреля 2023, 12:31
Фото: 1MI
Историей спасения животного поделились в УГЗ Уфы

В Уфе спасателям удалось вызволить из воды провалившуюся под лёд собаку. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в городском управлении гражданской защиты.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня во второй половине дня на озере Долгом в микрорайоне Нижегородка. После звонка очевидцев на место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда. Один из спасателей по льду дополз до собаки и вытащил её из полыньи.

Видео: УГЗ Уфы

При этом отмечается, что после того, как собаку вытащили из воды она какое-то время шла к берегу самостоятельно, однако, дойдя до очередной промоины, она вернулась к своему спасителю и «попросилась на ручки». Спасатель, в свою очередь, не отказал животному в немой просьбе и на руках донес её до берега в целости и сохранности.

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#Азамат Нухов#Видео
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