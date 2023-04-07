В РЭО рассказали о потенциале возводящегося в Приморье экопромышленного парка

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:13
Строительство и ввод в эксплуатацию таких объектов резидентами финансово поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.
Возглавляющий публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отметил, что экопромышленный парк на Дальнем Востоке войдет в группу из восьми подобных комплексов, которые построят и запустят в работу в ходе реализации проекта федерального уровня «Экономика замкнутого цикла» во всех уголках РФ. Как сообщает vostokmedia.com, оператор уже получил ряд заявок от организаций, которые хотят выступать резидентами. Это ООО «Репласт», ООО «Экопромпродукт», ООО «Эко-Сервис» и ООО «Полигон». Такие заводы по переработке отходов из определенных материалов смогут ежегодно принимать до 16 тысяч тонн сырья. Потенциальные резиденты на данной стадии подготовки ведут сбор исходных данных для правильного проектирования предприятия такого рода деятельности. Резиденты смогут воспользоваться мерами поддержки ППК «РЭО» для финансового обеспечения проектов благодаря средствам, вырученным при выпуске экооблигаций.
Кроме того, резиденты смогут реализовать право на меры поддержки от государства, прописанные в конкретных нормативно-правовых актах регионального и федерального уровней.
Компании, которые будут выступать в роли резидентов в ближайшем будущем, уже заявили о готовности наладить в пределах экопромышленного комплекса производственные линии по переработке полимерных отходов (ПЭТ, ПНД) мощностью 2,7 тысячи тонн в год — «Репласт», по переработке пенополистирола (ПСБ-С) на 250 тонн в год — «Экопромпродукт», по переработке стеклянной тары в пеностекло с оборотом три тысячи тонн в год — «Эко-Сервис», а также комплекс по переработке макулатуры на 10 тысяч тонн в год.
Запуск в работу объектов, входящих в экопромышленный парк, запланирован на конец следующего года.
В течение этого времени будет возведено восемь аналогичных объектов в Приморье, Подмосковье, Краснодаре и Ставрополье, а также в Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях. Экопромышленные парки будут способствовать реализации экономики замкнутого цикла и достижению стратегии нацпроекта «Экология» по уменьшению тоннажа захоронения мусора вдвое. В пределах таких экопарков будут располагаться заводы по утилизации мусора, способные ежегодно вовлекать в хозоборот до 1,1 миллиона тонн вторсырья.