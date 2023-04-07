В РЭО рассказали о потенциале возводящегося в Приморье экопромышленного парка

Компании, которые будут выступать в роли резидентов в ближайшем будущем, уже заявили о готовности наладить в пределах экопромышленного комплекса производственные линии по переработке полимерных отходов (ПЭТ, ПНД) мощностью 2,7 тысячи тонн в год — «Репласт», по переработке пенополистирола (ПСБ-С) на 250 тонн в год — «Экопромпродукт», по переработке стеклянной тары в пеностекло с оборотом три тысячи тонн в год — «Эко-Сервис», а также комплекс по переработке макулатуры на 10 тысяч тонн в год.