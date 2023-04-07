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В двух районах Башкирии 7 апреля выпал снег

7 апреля 2023, 04:42
Фото: 1MI
Водителям, «переобувшимся» в летнюю резину, рекомендуют воздержаться от поездок

В Абзелиловском и Белорецком районах выпал снег. на фоне выпавшего минувшей ночью снега на дорогах образовался снежный накат и гололедица. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

В связи с этим глава региональной Госавтоинспекции настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать установленный скоростной режим, интервал и дистанцию. Подчеркивается, что водителям, сменившим зимние шины на летние, будет лучше воздержаться от поездок в данные районы.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Город#Видео
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