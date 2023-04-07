В двух районах Башкирии 7 апреля выпал снег

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
В Абзелиловском и Белорецком районах выпал снег. на фоне выпавшего минувшей ночью снега на дорогах образовался снежный накат и гололедица. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
В связи с этим глава региональной Госавтоинспекции настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать установленный скоростной режим, интервал и дистанцию. Подчеркивается, что водителям, сменившим зимние шины на летние, будет лучше воздержаться от поездок в данные районы.