В двух районах Башкирии 7 апреля выпал снег

В связи с этим глава региональной Госавтоинспекции настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать установленный скоростной режим, интервал и дистанцию. Подчеркивается, что водителям, сменившим зимние шины на летние, будет лучше воздержаться от поездок в данные районы.