mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Изображение материала

В Башкирии с 7 по 9 апреля пройдут массовые проверки водителей

7 апреля 2023, 15:31
Особое внимание будет уделяться пьяному вождению, сообщает глава ГИБДД Башкирии.

Сегодня и все выходные в Башкирии пройдут массовые проверки водителей. Как сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, для проведения рейдов будет привлечен практически весь личный состав.

Так, цель мероприятий — предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять нетрезвому вождению, правилам перевозки детей, пешеходам, а также проверке пассажирских перевозок. Кроме того, на контроле ведомства лица, лишенные водительских прав, и должники по неуплаченным штрафам.

Известно, что сегодня в Уфе патрули стоят в Сипайлово, а завтра — на улице Менделеева

Читайте также:
В двух районах Башкирии 7 апреля выпал снегЗима в Башкирию вернется уже в апреле
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Что известно про уфимского застройщика владельца которого арестовали в аэропорту
Сегодня, 13:58
Названы условия, когда срочники из Башкирии могут привлекаться к выполнению спецзадач
Сегодня, 07:07
В Уфе собака погибла прямо на прогулке из-за удара током
Сегодня, 06:14
Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ
Вчера, 11:58
В двух районах Башкирии 7 апреля выпал снег
Сегодня, 04:42
Тяжелый люкс родом из СССР: в Уфе выставили на продажу раритетное авто
Сегодня, 10:21