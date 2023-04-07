В Башкирии с 7 по 9 апреля пройдут массовые проверки водителей

Так, цель мероприятий — предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять нетрезвому вождению, правилам перевозки детей, пешеходам, а также проверке пассажирских перевозок. Кроме того, на контроле ведомства лица, лишенные водительских прав, и должники по неуплаченным штрафам.