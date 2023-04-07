В Башкирии с 7 по 9 апреля пройдут массовые проверки водителей

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Сегодня и все выходные в Башкирии пройдут массовые проверки водителей. Как сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, для проведения рейдов будет привлечен практически весь личный состав.
Так, цель мероприятий — предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять нетрезвому вождению, правилам перевозки детей, пешеходам, а также проверке пассажирских перевозок. Кроме того, на контроле ведомства лица, лишенные водительских прав, и должники по неуплаченным штрафам.
Известно, что сегодня в Уфе патрули стоят в Сипайлово, а завтра — на улице Менделеева