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В Башкирии планируется строительство всесезонного курорта федерального уровня

7 апреля 2023, 07:17
В Башкирии планируется строительство всесезонного курорта федерального уровня на площади 40 гектаров. Компания "Ике Тау Групп" представила проект на "Инвестчасе" при поддержке корпорации "Туризм.РФ".

Курорт будет включать в себя аквапарк, спа-комплекс, горнолыжный центр, отель на 1 тысячу номеров, а также спортивные и развлекательные площадки. Общая стоимость проекта составит 5,6 миллиарда рублей, а количество рабочих мест, которые будут созданы на месте отдыха, составит порядка 500, - пишет ufa.kp.ru.

Глава республики Радия Хабиров поручил Минэкономразвитию региона проработать с инвестором финансово-экономическую модель проекта. Если инициатива будет эффективной, то республика окажет ей поддержку.

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