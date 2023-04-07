В Башкирии планируется строительство всесезонного курорта федерального уровня

Курорт будет включать в себя аквапарк, спа-комплекс, горнолыжный центр, отель на 1 тысячу номеров, а также спортивные и развлекательные площадки. Общая стоимость проекта составит 5,6 миллиарда рублей, а количество рабочих мест, которые будут созданы на месте отдыха, составит порядка 500, - пишет ufa.kp.ru.