В Башкирии планируется строительство всесезонного курорта федерального уровня

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Курорт будет включать в себя аквапарк, спа-комплекс, горнолыжный центр, отель на 1 тысячу номеров, а также спортивные и развлекательные площадки. Общая стоимость проекта составит 5,6 миллиарда рублей, а количество рабочих мест, которые будут созданы на месте отдыха, составит порядка 500, - пишет ufa.kp.ru.
Глава республики Радия Хабиров поручил Минэкономразвитию региона проработать с инвестором финансово-экономическую модель проекта. Если инициатива будет эффективной, то республика окажет ей поддержку.