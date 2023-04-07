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Тяжелый люкс родом из СССР: в Уфе выставили на продажу раритетное авто

7 апреля 2023, 10:21
Фото: Авито
Советский автомобиль представительного класса продают за 1,5 миллиона рублей

ГАЗ «Чайку» 1982 года выставили на продажу в Уфе. Объявление о продаже легенды советского автопрома было опубликовано на одном из популярных сервисов объявлений. Цена вопроса — 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает владелец, автомобиль в хорошем техническом состоянии — «на ходу, все работает». Примечательно, что в автомобиле предусмотрен даже кондиционер. Предыдущий владелец покрасил авто полностью. В салоне авто: линейные вакуумные усилители, тормозные колодки, все резинки по ходовой, новые рессоры, новый бак, ДУТ, и оба карбюратора.

Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии
Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии
Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии
Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии
Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии
Фото: Пользователь Частное Лицо / Авито

«Родные радио, кассетная магнитола сняты — до них руки не дошли» — отметил владелец.

Объём двигателя автомобиля составляет 5,5 литра. Пробег — 37064 км. При этом отмечается, что у автомобиля нет отчёта об истории. Как пояснил владелец, часто случается такое, что если авто выпущено до 1983 года, не ставилось на учёт в России или у нас недостаточно данных о нём.

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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