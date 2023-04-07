Тяжелый люкс родом из СССР: в Уфе выставили на продажу раритетное авто

Объём двигателя автомобиля составляет 5,5 литра. Пробег — 37064 км. При этом отмечается, что у автомобиля нет отчёта об истории. Как пояснил владелец, часто случается такое, что если авто выпущено до 1983 года, не ставилось на учёт в России или у нас недостаточно данных о нём.