Тяжелый люкс родом из СССР: в Уфе выставили на продажу раритетное авто

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
ГАЗ «Чайку» 1982 года выставили на продажу в Уфе. Объявление о продаже легенды советского автопрома было опубликовано на одном из популярных сервисов объявлений. Цена вопроса — 1,5 миллиона рублей.
Как сообщает владелец, автомобиль в хорошем техническом состоянии — «на ходу, все работает». Примечательно, что в автомобиле предусмотрен даже кондиционер. Предыдущий владелец покрасил авто полностью. В салоне авто: линейные вакуумные усилители, тормозные колодки, все резинки по ходовой, новые рессоры, новый бак, ДУТ, и оба карбюратора.
«Родные радио, кассетная магнитола сняты — до них руки не дошли» — отметил владелец.
Объём двигателя автомобиля составляет 5,5 литра. Пробег — 37064 км. При этом отмечается, что у автомобиля нет отчёта об истории. Как пояснил владелец, часто случается такое, что если авто выпущено до 1983 года, не ставилось на учёт в России или у нас недостаточно данных о нём.