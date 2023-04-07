Транспортная развязка в Зинино в Уфе готова на 43,5% и откроется осенью 2023 года

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Власти отчитались о готовом почти на половину объекте, завершения работ на котором с нетерпением ждут жители Нагаево, Жилино и других поселков. По прогнозам властей путепровод решит проблему пробок. Работы идут в соответствии с ранее заявленными сроками – осенью нынешнего года, а точнее в третьем квартале 2023 года путепровод должен быть полностью готов.
На данный момент уже смонтированы все балки пролетных конструкций путепровода и переустроены коммуникации железной дороги. Но технологически сложный этап в строительстве путепровода позади и теперь рабочим предстоит отсыпать подходы к путепроводу ПГС, а также произвести омоноличивание швов пролетных строений.
Напомним, на строительство транспортной развязки в Зинино было направлено порядка 1 млрд 387 млн рублей, из них 1 млрд 374 млн – из республиканского бюджета, 42,5 млн – из бюджета Уфы. В Уфе сейчас ведется капитальный ремонт на еще одном масштабном объекте, речь идет о Шакшинском мосте, который должен быть отремонтирован до 2025 года. На капремонт моста выделено более 2 млрд рублей.