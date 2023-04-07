Транспортная развязка в Зинино в Уфе готова на 43,5% и откроется осенью 2023 года

Напомним, на строительство транспортной развязки в Зинино было направлено порядка 1 млрд 387 млн рублей, из них 1 млрд 374 млн – из республиканского бюджета, 42,5 млн – из бюджета Уфы. В Уфе сейчас ведется капитальный ремонт на еще одном масштабном объекте, речь идет о Шакшинском мосте, который должен быть отремонтирован до 2025 года. На капремонт моста выделено более 2 млрд рублей.