Тимур Хакимов: «ТПП РБ принимает проекты на форум „Сильные идеи для нового времени“

— Рассчитываем, что в этом году бизнес-сообщество проявит высокую активность и предложит свои идеи, получит профессиональную оценку и возможности для реализации. Со своей стороны по линии системы торгово-промышленных палат мы готовы предложить интересные проекты конкретным предприятиям как на региональном, так и на федеральном уровне. Ни одна идея не останется без внимания, а лучшие — получат софинансирование и будут внедрены на предприятиях, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.