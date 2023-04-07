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Тимур Хакимов: «ТПП РБ принимает проекты на форум „Сильные идеи для нового времени“

7 апреля 2023, 05:11
Фото: ТПП РБ
Начался отбор региональных проектов на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторами его выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. На республиканском этапе — правительство РБ.

В Торгово-промышленной палате РБ создана экспертная группа по приему, сопровождению и «упаковке» проектов. Любой новатор может получить грамотную консультацию для продвижения своей идеи в рамках форума по телефону горячей линии ТПП РБ (88002502566).

— Рассчитываем, что в этом году бизнес-сообщество проявит высокую активность и предложит свои идеи, получит профессиональную оценку и возможности для реализации. Со своей стороны по линии системы торгово-промышленных палат мы готовы предложить интересные проекты конкретным предприятиям как на региональном, так и на федеральном уровне. Ни одна идея не останется без внимания, а лучшие — получат софинансирование и будут внедрены на предприятиях, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Фото: ТПП РБ

ТПП РБ, как самое крупное бизнес-объединение республики, постоянно взаимодействует с новаторами, компаниями, которые генерируют идеи и формируют конкретный запрос на разработки. Но, к сожалению, не всегда эти проекты легко реализуемы и применимы на конкретных действующих предприятиях. Внедрение невозможно без экспертной оценки. Торгово-промышленная палата совместно с НОЦ РБ хорошо проработали вопросы патентного поля, определили отрасли экономики, которые больше всего патентуются. Мы также сотрудничаем с Роспатентом и готовы помогать нашим предприятиям решать вопросы защиты интеллектуальной собственности.

— Бизнес готов инвестировать — есть свободный капитал и серьезный механизм поддержки государства. Нужны новые идеи, прорывные технологии! Форум — это возможность представить свои задумки и новые проекты, найти инвестора или заручиться господдержкой, — подчеркнул Тимур Хакимов.

Основная цель Форума — поддержка общественно значимых гражданских инициатив и проектов, направленных на достижение национальных целей развития страны, импортозамещения и технологического развития.

Сбор идей осуществляется на постоянно действующей крауд-платформе, которая была создана в 2020 году. В соответствии с Указом Президента России Форум проводится ежегодно.

За три года на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, опубликовано 35 тысяч идей. Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 годов. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики были представлены авторами лично Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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