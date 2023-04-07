Ранее судимый житель Башкирии покусал полицейского, а также угрожал ему кирпичом

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Башкирии мужчина укусил полицейского за разные части тела, нанес ему удар по лицу и грозился ударить его кирпичом. За это мужчина получил 3,5 года заключения в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что сотрудник полиции пришел с визитом к жителю Чишминского района с целью проверки того на причастность к совершению преступления. Участковый предложил тому оформить протокол объяснений, однако подсудимый предпринял попытку скрыться. Причем в ходе задержания мужчина укусил полицейского за запястье и плечо, ударил его по лицу, а также угрожал, в том числе, при помощи попавшегося ему под руку кирпича. Примечательно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим.
В настоящий момент агрессор частично признал свою вину. По решению суда ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.