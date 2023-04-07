Ранее судимый житель Башкирии покусал полицейского, а также угрожал ему кирпичом

Сообщается, что сотрудник полиции пришел с визитом к жителю Чишминского района с целью проверки того на причастность к совершению преступления. Участковый предложил тому оформить протокол объяснений, однако подсудимый предпринял попытку скрыться. Причем в ходе задержания мужчина укусил полицейского за запястье и плечо, ударил его по лицу, а также угрожал, в том числе, при помощи попавшегося ему под руку кирпича. Примечательно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим.