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Published Сегодня, 07:25

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Ранее судимый житель Башкирии покусал полицейского, а также угрожал ему кирпичом

7 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI
За это мужчина получил 3,5 года строгого режима

В Башкирии мужчина укусил полицейского за разные части тела, нанес ему удар по лицу и грозился ударить его кирпичом. За это мужчина получил 3,5 года заключения в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что сотрудник полиции пришел с визитом к жителю Чишминского района с целью проверки того на причастность к совершению преступления. Участковый предложил тому оформить протокол объяснений, однако подсудимый предпринял попытку скрыться. Причем в ходе задержания мужчина укусил полицейского за запястье и плечо, ударил его по лицу, а также угрожал, в том числе, при помощи попавшегося ему под руку кирпича. Примечательно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим.

В настоящий момент агрессор частично признал свою вину. По решению суда ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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#Азамат Нухов
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