Нападение с ножом и смерть в школах, весенний призыв и новые случаи кори в Башкирии

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В России начался весенний призыв и в этом году на прохождение срочной службы отправятся 5,5 тысяч молодых людей из Башкирии. Как отметил военный комиссар республики Михаил Блажевич, мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением СВО. Призывные мероприятия, как и ранее, пройдут в период с 1 апреля по 15 июля 2023 года.
А как быть и что делать с электронной повесткой рассказал адвокат по военным делам Максим Гребенюк.
В Башкирии зафиксировано 19 случаев заражения корью. Как сообщили корреспонденту Mkset в Роспотребнадзоре, инфекция обнаружена в Стерлитамаке, а также в Уфимском и Аургазинском районах. Напомним, что корь поражает почти каждого человека вне зависимости от его возраста, а специфических лекарственных средств для лечения кори не существует. Самым эффективных профилактическим мероприятием является вакцинация.
Текущая неделя в Башкирии была «богата» на шокирующие новости. В понедельник стало известно о нападении с топором на 12-летнего ребенка в Стерлибашевском районе. Напал на ребенка 27-летний муж сестры. После содеянного она попытался свести счеты с жизнью. Известно, что в происходящее вмешались родственники — им удалось остановить нападавшего, однако тот убежал и потерял сознание посреди дороги. Очевидцы доставили его в больницу, куда уже прибыли сотрудники полиции. Сейчас мужчина взят под арест до 3 июня.
За жизнь мальчика борются врачи. Во вторник санавиация доставила его в РДКБ г. Уфы. Изначально он в больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными рублено-рваными и размноженными ранами, он потерял более 40% крови. На данный момент мальчик находится на ИВЛ в реанимационном отделении.
В суде подозреваемый в покушении на убийство малолетнего заявил, что хотел всего лишь проучить мальчика.
На этом, к сожалению, шокирующие новости не заканчиваются. В школе в селе Иглино произошла поножовщина прямо на уроке. Ученица 7 класса принесла на занятия кухонный нож и напала с ним на одноклассниц прямо на уроке. Две девочки получили ранения, но к счастью серьезно не пострадали, после оказания медпомощи их отпустили домой. Сама девочка госпитализирована. Случившееся уже проверяют следователи и прокуратура. Подробнее об инцидент в Иглинской школе в сюжете Mkset.
Уже на следующий день стало известно о смерти 14-летнего мальчика на перемене в одной из школ города Октябрьский. Сообщается, что двое школьников затеяли драку, в ходе которой одному из её участников стало плохо. Ученики и педагоги попытались помочь мальчику и вызвали скорую помощь. Однако по прибытии медики вынуждены были констатировать смерть мальчика. В связи с этим региональный СК возбудил уголовное дело.
В Уфе собака погибла прямо на прогулке из-за удара током. Питомец якобы обнюхал либо зацепился за оголенный провод на прогулке в лесу по улице Лесунова. В администрации Уфы сообщили, что по данному факту проводится проверка, а место происшествия было огорожено.
Чтобы отойти от шокирующих новостей перейдем к новостям «бытовым». Жители микрорайона Инорс жаловались на давку в автобусе 226-го маршрута, причем даже ранним утром в субботу. Mkset на свой страх и риск решил лично оценить ситуацию и проехать по всему маршруту от «Уфимского ДОКа» до «СТЦ Мега» в утренний час пик. да еще и в рабочий день. Что из этого вышло читайте в репортаже.
В Башкирию вернулась зима - в пятницу Абзелиловском и Белорецком районах выпал снег, а на фоне выпавшего минувшей ночью снега на дорогах образовался снежный накат и гололедица.
Сегодня под стражу взяли экс-директора «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова. Как сообщает «Ъ-Уфа» задержали мужчину в понедельник в московском аэропорту «Шереметьево», ему предъявляют обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Все, что известно про уфимского застройщика, владельца которого арестовали в аэропорту - в материале Mkset.