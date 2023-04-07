Нападение с ножом и смерть в школах, весенний призыв и новые случаи кори в Башкирии

Текущая неделя в Башкирии была «богата» на шокирующие новости. В понедельник стало известно о нападении с топором на 12-летнего ребенка в Стерлибашевском районе. Напал на ребенка 27-летний муж сестры. После содеянного она попытался свести счеты с жизнью. Известно, что в происходящее вмешались родственники — им удалось остановить нападавшего, однако тот убежал и потерял сознание посреди дороги. Очевидцы доставили его в больницу, куда уже прибыли сотрудники полиции. Сейчас мужчина взят под арест до 3 июня.