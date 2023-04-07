Наказание для президента: как сажают в тюрьму глав государств

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
За последние 20 лет перед уголовном судом предстал только один глава государства, подсчитали «Новые известия». Это экс-президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо, в 2011 году его обвиняли в преступлениях человечности в ходе подавления антиправительственных протестов. В 2019 суд его оправдал.
Однако были случаи, когда суд собирался вести дело против руководителей страны. Например, в 11-м году был выдан ордер на арест фактического лидера Ливии Муаммара Каддафи. Однако предстать перед международным трибуналом он не успел. Его, как известно, убили без суда и следствия с помощью ВВС Франции, которые уничтожили кортеж Каддафи, пытавшегося покинуть Сирт.
В 2008 году ордер на арест был выдан на имя главы Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде в ходе конфликта в Дарфуре. Новость вызвала сопротивление со стороны Лиги арабских государств, Африканского союза и Движения неприсоединения. Появление Омара аль-Башира в Гааге ждут до сих пор.
Один из самых известных подсудимых, чей арест инициировали международные органы – глава Сербии Слободан Милошевич. Его арестовали в 2001 году на собственной вилле и обвинили в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году.
Военный конфликт унес жизни тысячи людей, причем самым негуманным способом. Оправдательный приговор Милошевича означал бы признания неправоты НАТО. Положение экс-президента в суду усугубило и завидное богатство как его самого, так и его семьи. Только на подконтрольных ему банковских счетах в Швейцарии были обнаружены порядка 100 млн швейцарских франков. До вынесения вердикта Милошевич не дожил – он скончался в 2006 году.
Чаще всего аресты глав государств проводят не международные органы, а свои правоохранители. Особую строгость проявляют силовики Южной Кореи. Относительно недавно — в 2018 году — был вынесен приговор экс-президенту Пак Кын Хе, которая по процедуре импичмента была отстранена от своих обязанностей в 2017 году.
Экс-руководительницу страны обвиняли в превышении должностных полномочий, коррупции и разглашении государственной тайны по 18 эпизодам. Вынесение приговора транслировали по телевидению в прямом эфире. В конечном итоге, суд приговорил её к 20 годам тюрьмы и штрафу в 16,6 млн долларов, однако уже в 2021 году Пак Кын Хе попала под амнистию.
Однако традиция арестов президентов в Кореи тянется с 1995 года, когда под стражу был взят Чон Ду Хван, возглавлявший страну с 1980 по 1988 годы. Суд отправил его за решетку на пожизненный срок за мятеж, убийства, коррупцию. По аналогичным обвинениям и плюс к этому получение взяток от крупных корейских компаний на 350 млн долларов был приговорен президент Ро Дэ У к 22 годам. Однако спустя два года оба участника переворота 1979 года были помилованы.
Также в 2018 году признательные показания в присвоении 107 млн вон (100 тыс. долларов) из секретных фондов Национальной разведслужбы дал экс-президент Ли Мён Бак. Однако обвинения во взяточничестве и злоупотреблении властью он отрицал. В 2020 году его приговорили к 17 годам тюрьмы и после около двух лет за решеткой его помиловали.
В традиционную картину не вписывается экс-президент Но Му Хён. В 2008 году он проходил свидетелем по делу против своего брата Но Гон Пхена. Но получить обвинение против себя и сесть на 2 года он не успел — в 2009 году Но Му Хён покончил с собой.
Преследование первых лиц осуществляются и в ЕС, но результаты отличаются от Южной Кореи. Бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони обвиняли за сексуальные вечерники с участием несовершеннолетних девушек. Все дела развалились – Берлускони был оправдан. А в начале 2023 года он был оправдан и по делу о подкупе свидетелей, проходивших по делам о вечеринках Bunga Bunga. Обвинение утверждало, что он потратил около 10 млн евро на подкуп 22 свидетелей (половина суммы ушла несовершеннолетней танцовщице из Марокко). Но 86-летний Берлускони остался на свободе.
Подобным исходом не может похвастаться экс-президент Франции Николя Саркози, которого приговорили к 3-м годам лишения свободы, из которых 2 года условно. Суд в Париже в 2021 году постановил, что Саркози нарушил правила финансирования предвыборной кампании в 2012 году. По версии прокуратуры президент потратил в 2 раза больше средств, чем было разрешено: 42,8 млн евро при лимите в 22,5 млн евро. Саркози в ответ обвинил фирму, которая вела его предвыборную кампанию, в незаконном обогащении, но суд ему не поверил.
В 2011 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело против экс-президента Леонид Кучма по обвинению в превышении полномочий, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Данный прецендент был первым на постсоветском пространстве. Но уже в 2011 году Печерский суд Киева признал возбуждение дела незаконным. Прокуратура пыталась вновь открыть дело в 2014 году, но из этого ничего не вышло.
Также в 2023 году закрыли дело в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева. Бежавший из Киргизии после «тюльпановой революции» 2005 года Акаев вернулся на родину в 2021 году и тут же был доставлен в Госкомитет нацбезопасности для дачи показаний по делу о передаче золотого месторождения «Кумтор» в 1992 и 2003 годах канадской компании вне конкурса и снижении доли Киргизии в совместном предприятии. После дачи показаний Акаева отпустили, но забрали бывшего премьера Темира Сариева.
Отличился и экс-президент Молдавии Игорь Додон. После прихода к власти Майи Санду, Додона в мае 2022 года обвинили по четырём статьям уголовного кодекса: пассивная коррупция, финансирование политической партии от преступной организации, незаконное обогащение и государственная измена. А в начале 2023 года Додона обвинили в подлоге медицинских документов, которые позволили бы ему выехать в Румынию для сопровождения одного из сыновей. Додон так и остаётся под домашним арестом.
Дональд Трамп стал первым президентом США (хоть и бывшим), которого вызвали в суд. Но это не значит, что все его предшественники и последователи кристально чисты и невинны. Просто в США в есть традиция тихо прекращать скандалы, связанные с президентами. Так, в 1974 году Ричард Никсон был уличён в том, что его люди в 1972 году установили незаконную прослушку в штабе его соперника по выборам Джорджа Макговерна в комплексе «Уотергейт». Шпионаж, сбор компромата закончился для Никсона отставкой. Но уголовное преследование велось только против его сотрудников (25 человек были осуждены).
Следующий громкий случай – это скандал на фоне «недопустимых» сексуальных отношений 49-летнего Билла Клинтона и 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински. Президента обвиняли в лжесвидетельствовании и препятствии правосудию. Но в итоге обвинили только в неуважении к суду и назначили штраф на 90 тыс. долларов.
Уголовное преследование является инструментом правосудия, а также большой политической борьбы. Заявлений в суд может быть множество. Например, в середине марта 2023 года экоактивисты подали в суд на Джо Байдена из-за его решения одобрить проект «Conoco Phillips» по бурению на Аляске скважин по добыче нефти и газа. Поводов для уголовного преследования масса, но далеко не все они доходят до суда. И ещё реже оборачиваются реальными длительными тюремными сроками. Если же такое случается, то президентам в наше время довольно быстро даруют помилование. Видимо, все они удивительным образом в рекордные сроки исправляются.