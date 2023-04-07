mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Изображение материала

Наказание для президента: как сажают в тюрьму глав государств

7 апреля 2023, 14:59
Фото: 1MI
4 апреля перед судом США предстал экс-президент штатов Дональд Трамп. Уголовное преследование руководителя страны сложно представить. Но мировая практика богата на приговоры первым лицам государства.

За последние 20 лет перед уголовном судом предстал только один глава государства, подсчитали «Новые известия». Это экс-президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо, в 2011 году его обвиняли в преступлениях человечности в ходе подавления антиправительственных протестов. В 2019 суд его оправдал.

президент Кот-д'Ивуара 2000-2011 гг. Лоран Гбагбо в МУСпрезидент Кот-д'Ивуара 2000-2011 гг. Лоран Гбагбо в МУС
президент Кот-д'Ивуара 2000-2011 гг. Лоран Гбагбо в МУС
Фото: news.un.org

Однако были случаи, когда суд собирался вести дело против руководителей страны. Например, в 11-м году был выдан ордер на арест фактического лидера Ливии Муаммара Каддафи. Однако предстать перед международным трибуналом он не успел. Его, как известно, убили без суда и следствия с помощью ВВС Франции, которые уничтожили кортеж Каддафи, пытавшегося покинуть Сирт.

В 2008 году ордер на арест был выдан на имя главы Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде в ходе конфликта в Дарфуре. Новость вызвала сопротивление со стороны Лиги арабских государств, Африканского союза и Движения неприсоединения. Появление Омара аль-Башира в Гааге ждут до сих пор. 

Муаммар Каддафи, лидер Ливии 1969-2011 гг.Муаммар Каддафи, лидер Ливии 1969-2011 гг.
aa.com.traa.com.tr
Муаммар Каддафи, лидер Ливии 1969-2011 гг.
Фото: ria.ru

Грозный тиран 

Один из самых известных подсудимых, чей арест инициировали международные органы – глава Сербии Слободан Милошевич. Его арестовали в 2001 году на собственной вилле и обвинили в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году.  

Военный конфликт унес жизни тысячи людей, причем самым негуманным способом. Оправдательный приговор Милошевича означал бы признания неправоты НАТО. Положение экс-президента в суду усугубило и завидное богатство как его самого, так и его семьи. Только на подконтрольных ему банковских счетах в Швейцарии были обнаружены порядка 100 млн швейцарских франков. До вынесения вердикта Милошевич не дожил – он скончался в 2006 году.

президент Сербии и Югославии 1989-2000 гг. Слободан Милошевич в Гаагепрезидент Сербии и Югославии 1989-2000 гг. Слободан Милошевич в Гааге
президент Сербии и Югославии 1989-2000 гг. Слободан Милошевич в Гааге
Фото: iz.ru

Традиция ареста и помилования в Южной Кореи

Чаще всего аресты глав государств проводят не международные органы, а свои правоохранители. Особую строгость проявляют силовики Южной Кореи. Относительно недавно — в 2018 году — был вынесен приговор экс-президенту Пак Кын Хе, которая по процедуре импичмента была отстранена от своих обязанностей в 2017 году.

Экс-руководительницу страны обвиняли в превышении должностных полномочий, коррупции и разглашении государственной тайны по 18 эпизодам. Вынесение приговора транслировали по телевидению в прямом эфире. В конечном итоге, суд приговорил её к 20 годам тюрьмы и штрафу в 16,6 млн долларов, однако уже в 2021 году Пак Кын Хе попала под амнистию.

Однако традиция арестов президентов в Кореи тянется с 1995 года, когда под стражу был взят Чон Ду Хван, возглавлявший страну с 1980 по 1988 годы. Суд отправил его за решетку на пожизненный срок за мятеж, убийства, коррупцию. По аналогичным обвинениям и плюс к этому получение взяток от крупных корейских компаний на 350 млн долларов был приговорен президент Ро Дэ У к 22 годам. Однако спустя два года оба участника переворота 1979 года были помилованы.

Также в 2018 году признательные показания в присвоении 107 млн вон (100 тыс. долларов) из секретных фондов Национальной разведслужбы дал экс-президент Ли Мён Бак. Однако обвинения во взяточничестве и злоупотреблении властью он отрицал. В 2020 году его приговорили к 17 годам тюрьмы и после около двух лет за решеткой его помиловали.

В традиционную картину не вписывается экс-президент Но Му Хён. В 2008 году он проходил свидетелем по делу против своего брата Но Гон Пхена. Но получить обвинение против себя и сесть на 2 года он не успел — в 2009 году Но Му Хён покончил с собой.

bbc.combbc.com
reuters.comreuters.com
koreanfilm.or.krkoreanfilm.or.kr
news.myseldon.comnews.myseldon.com
bbc.com
Фото: Президент Кореи 2013-2017 гг. Пак Кын Хе выходит из Тюрьмы

Свободная Европа

Преследование первых лиц осуществляются и в ЕС, но результаты отличаются от Южной Кореи. Бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони обвиняли за сексуальные вечерники с участием несовершеннолетних девушек. Все дела развалились – Берлускони был оправдан. А в начале 2023 года он был оправдан и по делу о подкупе свидетелей, проходивших по делам о вечеринках Bunga Bunga. Обвинение утверждало, что он потратил около 10 млн евро на подкуп 22 свидетелей (половина суммы ушла несовершеннолетней танцовщице из Марокко). Но 86-летний Берлускони остался на свободе. 

Подобным исходом не может похвастаться экс-президент Франции Николя Саркози, которого приговорили к 3-м годам лишения свободы, из которых 2 года условно. Суд в Париже в 2021 году постановил, что Саркози нарушил правила финансирования предвыборной кампании в 2012 году. По версии прокуратуры президент потратил в 2 раза больше средств, чем было разрешено: 42,8 млн евро при лимите в 22,5 млн евро. Саркози в ответ обвинил фирму, которая вела его предвыборную кампанию, в незаконном обогащении, но суд ему не поверил. 

rbc.ru rbc.ru
trendsmap.comtrendsmap.com
rbc.ru
Фото: Глава правительства Италии 1994-1995 гг, 2001-2006 гг, 2008-2011 гг Сильвио Берлускони

Суды в постсоветских странах 

В 2011 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело против экс-президента Леонид Кучма по обвинению в превышении полномочий, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Данный прецендент был первым на постсоветском пространстве. Но уже в 2011 году Печерский суд Киева признал возбуждение дела незаконным. Прокуратура пыталась вновь открыть дело в 2014 году, но из этого ничего не вышло. 

Также в 2023 году закрыли дело в отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева. Бежавший из Киргизии после «тюльпановой революции» 2005 года Акаев вернулся на родину в 2021 году и тут же был доставлен в Госкомитет нацбезопасности для дачи показаний по делу о передаче золотого месторождения «Кумтор» в 1992 и 2003 годах канадской компании вне конкурса и снижении доли Киргизии в совместном предприятии. После дачи показаний Акаева отпустили, но забрали бывшего премьера Темира Сариева.

Отличился и экс-президент Молдавии Игорь Додон. После прихода к власти Майи СандуДодона в мае 2022 года обвинили по четырём статьям уголовного кодекса: пассивная коррупция, финансирование политической партии от преступной организации, незаконное обогащение и государственная измена. А в начале 2023 года Додона обвинили в подлоге медицинских документов, которые позволили бы ему выехать в Румынию для сопровождения одного из сыновей. Додон так и остаётся под домашним арестом.

politnavigator.netpolitnavigator.net
tengrinews.kz tengrinews.kz
rupor.md rupor.md
politnavigator.net
Фото: Президент Украины 1994-2005 гг. Леонид Кучма

Особенности США

Дональд Трамп стал первым президентом США (хоть и бывшим), которого вызвали в суд. Но это не значит, что все его предшественники и последователи кристально чисты и невинны. Просто в США в есть традиция тихо прекращать скандалы, связанные с президентами. Так, в 1974 году Ричард Никсон был уличён в том, что его люди в 1972 году установили незаконную прослушку в штабе его соперника по выборам Джорджа Макговерна в комплексе «Уотергейт». Шпионаж, сбор компромата закончился для Никсона отставкой. Но уголовное преследование велось только против его сотрудников (25 человек были осуждены). 

Следующий громкий случай – это скандал на фоне «недопустимых» сексуальных отношений 49-летнего Билла Клинтона и 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински. Президента обвиняли в лжесвидетельствовании и препятствии правосудию. Но в итоге обвинили только в неуважении к суду и назначили штраф на 90 тыс. долларов.

washingtonpost.comwashingtonpost.com
kleo.rukleo.ru
washingtonpost.com
Фото: Президент США 1969-1974 гг. Ричард Никсон после победы на выборах 1972 г.

Уголовное преследование является инструментом правосудия, а также большой политической борьбы. Заявлений в суд может быть множество. Например, в середине марта 2023 года экоактивисты подали в суд на Джо Байдена из-за его решения одобрить проект «Conoco Phillips» по бурению на Аляске скважин по добыче нефти и газа. Поводов для уголовного преследования масса, но далеко не все они доходят до суда. И ещё реже оборачиваются реальными длительными тюремными сроками. Если же такое случается, то президентам в наше время довольно быстро даруют помилование. Видимо, все они удивительным образом в рекордные сроки исправляются.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Что известно про уфимского застройщика владельца которого арестовали в аэропорту
Сегодня, 13:58
Названы условия, когда срочники из Башкирии могут привлекаться к выполнению спецзадач
Сегодня, 07:07
В Уфе собака погибла прямо на прогулке из-за удара током
Сегодня, 06:14
Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ
Вчера, 11:58
В двух районах Башкирии 7 апреля выпал снег
Сегодня, 04:42
Тяжелый люкс родом из СССР: в Уфе выставили на продажу раритетное авто
Сегодня, 10:21