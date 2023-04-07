Наказание для президента: как сажают в тюрьму глав государств

Дональд Трамп стал первым президентом США (хоть и бывшим), которого вызвали в суд. Но это не значит, что все его предшественники и последователи кристально чисты и невинны. Просто в США в есть традиция тихо прекращать скандалы, связанные с президентами. Так, в 1974 году Ричард Никсон был уличён в том, что его люди в 1972 году установили незаконную прослушку в штабе его соперника по выборам Джорджа Макговерна в комплексе «Уотергейт». Шпионаж, сбор компромата закончился для Никсона отставкой. Но уголовное преследование велось только против его сотрудников (25 человек были осуждены).