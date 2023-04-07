Мужчина в крови напугал пассажиров маршрутки в центре Уфы

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Уфе неизвестный мужчина, скрываясь от погони, залез в маршрутку №252 прямо в процессе движения автобуса. По информации очевидцев, он якобы был весь в крови и бежал прямо по проезжей части.
Сообщается, что инцидент произошел неподалёку от остановки Институт профзаболеваний. Мужчина же якобы пытался убежать от охранников. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по Уфе, мужчина задержали после того, как тот испортил имущество магазина.
— Сотрудники частного охранного предприятия вызвали полицию после того, как ими был задержан подозреваемый в повреждении имущества магазина. В настоящее время гражданин доставлен в Отдел полиции №3 Управления МВД России по г. Уфе. В отношении него составлен административный материал, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Оперативно получить комментарий от перевозчика не удалось.