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Мэрия Уфы прокомментировала гибель собаки от удара током в лесу

7 апреля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Владелец собаки намерен сделать экспертизу тела собаки и добиваться правды в правоохранительных органах

Ранее в Уфе собака погибла, предположительно, после удара током в ходе прогулки в лесу по улице В. Лесунова. По словам владельца, животное, вероятно, либо обнюхало, либо зацепилось за провод, в результате чего наступила её смерть.

Инцидент прокомментировали в администрации Уфы, сообщив, в частности, что по даному факту проводится проверка, а место происшествия было огорожено.

— По обрыву электропровода проводится проверка. Силами ПО УГЭС место огорожено, линия закольцована, повреждённый участок ВЛ 6кВ от ТП-6170 обесточен.
ВЛ 6 кВ принадлежит ООО «Энерго Сервис», — сообщили Mkset в мэрии Уфы.

Напомним, это не первый случай, когда домашние животные в Уфе погибают во время прогулки. Так, ранее в Инорсе несколько собак погибли в результате отравления неизвестным веществом, подобранным на улице.

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