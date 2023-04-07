Мэрия Уфы прокомментировала гибель собаки от удара током в лесу

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Ранее в Уфе собака погибла, предположительно, после удара током в ходе прогулки в лесу по улице В. Лесунова. По словам владельца, животное, вероятно, либо обнюхало, либо зацепилось за провод, в результате чего наступила её смерть.
Инцидент прокомментировали в администрации Уфы, сообщив, в частности, что по даному факту проводится проверка, а место происшествия было огорожено.
— По обрыву электропровода проводится проверка. Силами ПО УГЭС место огорожено, линия закольцована, повреждённый участок ВЛ 6кВ от ТП-6170 обесточен.
ВЛ 6 кВ принадлежит ООО «Энерго Сервис», — сообщили Mkset в мэрии Уфы.
Напомним, это не первый случай, когда домашние животные в Уфе погибают во время прогулки. Так, ранее в Инорсе несколько собак погибли в результате отравления неизвестным веществом, подобранным на улице.