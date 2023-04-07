Куда переезжают уфимцы, скучая по природе и не желая терять городской комфорт

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Те, кто голосуют рублём за квартиры в многоэтажных городских домах из самых распространённых доводов приводят развитую инфраструктуру и экономию времени на передвижения, ведь магазины, офисы крупных компаний, салоны красоты и т. д. находятся в пешей доступности. Те же кто выбирают загород, в качестве неоспоримых аргументов «за» приводят хорошую экологию, свежий воздух и близость природы. Но, что, если предположить, что есть возможность жить в отдалении от городской суеты в экологически чистом районе, при этом пользоваться всеми благами городской инфраструктуры?
Вместе с экспертами разбираемся, есть ли такие варианты в Уфе.
— За последние годы строительная отрасль сделала большой шаг вперёд как в отношении использования новых видов материалов, так и в плане повышения уровня комфорта проживания. Это касается не только строительства жилья в городской черте, но и загородных посёлков. Сегодня застройщики загородной недвижимости предлагают не только классические коттеджи, дуплексы и таунхаусы, но и квартиры в домах средней этажности, рядом с которыми есть вся необходимая инфраструктура. Это идеальный вариант для тех, кто хочет жить на природе, но при этом не готов отказаться от городского уровня комфорта, — считает Кирилл Холопик, руководитель портала ЕРЗ.РФ.
Приезжая в новые пригородные жилые комплексы и пообщавшись с их жителями становится ясно, что это совершенно самодостаточные экосистемы для комфортной жизни. Есть собственные управляющие компании, которые содержат посёлки в чистоте и помогают жильцам. Дома подключены к централизованным инженерным сетям. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура.
— Если говорить о пригороде Уфы, то в качестве наиболее яркого примера могу назвать ЖК «Михайловка Green Place». На данный момент у нас достаточно много запросов на этот жилой комплекс, потому что, во-первых, его возводит крупный и надёжный застройщик, во-вторых, на территории ЖК есть вся необходимая инфраструктура, в-третьих, дома уже построены, а ставки по ипотеке, как на строящееся жильё, от 4,5%. Кроме того, до центра города всего 15 минут на машине, что в два раза быстрее, чем доехать из Черниковки, но стоимость квадратного метра ниже, чем в городе, а за счёт сельской прописки и квартплата будет намного дешевле, — рассказал Алексей Матвеев, руководитель отдела продаж Самолёт Плюс Центр.
Напомним, что ЖК «Михайловка Green Place» — это комфортабельный посёлок от крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».
До остановки всего 2-3 минуты неторопливым шагом. И как уже говорилось выше доехать до города на автомобиле можно в среднем за 15 минут. Но тут важно отметить, что трасса находится в отдалении, а рядом нет никаких вредных производств, что говорит о хорошей экологии.
Кроме того, прямо за ЖК начинается настоящий лесной массив, где вы сможете гулять с семьёй, наслаждаясь яркими красками природы и умиротворяющей тишиной загородной жизни. А в особо жаркие летние дни, вы пешком сможете добраться до парка отдыха «Лукоморье», где можно купаться и отдыхать на песчаном пляже. Или при желании доехать до озера Ольховое, чтобы порыбачить.
Но самое главное, что до школы и детского сада всего 300 метров, а магазины, парикмахерские, ФАП и фитнес-центр расположились прямо на благоустроенной территории ЖК.
Немаловажно и то, что несмотря на малую этажность, в домах есть лифты. А на придомовой территории детские и спортивные площадки.
— Сочетание хорошего качества, доступных цен на квартиры, наличие льготной ипотеки и инфраструктуры делает «Михайловку Green Place» весьма привлекательным проектом для разных людей, которые хотят жить в комфорте и тишине, но не переплачивать за это. Больше всего, конечно, проектом интересуется семьи, которые хотят воспитывать ребенка без суеты мегаполиса и на свежем воздухе. Но здесь также можно встретить и прогрессивную молодежь, которая сама заработала на первое жилье. И людей в возрасте, которые уже вырастили детей и хотят жить в спокойном размеренном ритме, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Посмотрев планировки на сайте застройщика, понимаешь, что здесь и правда каждый найдёт жильё себе по душе. В продаже есть как небольшие уютные студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь, так и комфортабельные квартиры с одной и двумя спальнями.
А этот комплекс идеально подходит для того, чтобы жить в тишине и комфорте, больше общаться с близкими, читать хорошие книги, смотреть фильмы, посвящать время хобби, гулять на свежем воздухе.
Справка о компании: ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 22 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
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