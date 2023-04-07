Куда переезжают уфимцы, скучая по природе и не желая терять городской комфорт

— Если говорить о пригороде Уфы, то в качестве наиболее яркого примера могу назвать ЖК «Михайловка Green Place». На данный момент у нас достаточно много запросов на этот жилой комплекс, потому что, во-первых, его возводит крупный и надёжный застройщик, во-вторых, на территории ЖК есть вся необходимая инфраструктура, в-третьих, дома уже построены, а ставки по ипотеке, как на строящееся жильё, от 4,5%. Кроме того, до центра города всего 15 минут на машине, что в два раза быстрее, чем доехать из Черниковки, но стоимость квадратного метра ниже, чем в городе, а за счёт сельской прописки и квартплата будет намного дешевле, — рассказал Алексей Матвеев, руководитель отдела продаж Самолёт Плюс Центр.