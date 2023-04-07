Концерт группы «Ночные снайперы» в Уфе могут перенести

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Стало известно о переносе четырех концертов «Ночных снайперов» в таких городах как Казань, Тольятти, Ульяновск и Чебоксары. Информация об этом была опубликована в официальном сообществе музыкантов.
— Следите за объявлением новых дат! Друзья, мы очень ценим вашу поддержку, — гласит сообщение.
Отметим, что в Уфе выступление Дианы Арбениной и группы запланировано на 18 апреля и пока сообщений о переносе не поступало.
Напомним, что в начале апреля в Генпрокуратуру России обратился глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин с просьбой проверить Диану Арбенину по статье о «дискредитации» Вооруженных сил России. Как уточняет ТАСС, обращение в надзорное ведомство было направлено после высказываний исполнительны с критикой специальной военной операции.