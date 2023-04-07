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Концерт группы «Ночные снайперы» в Уфе могут перенести

7 апреля 2023, 13:38
Фото: 1MI
Группа уже сообщила о переносе выступлений в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти.

Стало известно о переносе четырех концертов «Ночных снайперов» в таких городах как Казань, Тольятти, Ульяновск и Чебоксары. Информация об этом была опубликована в официальном сообществе музыкантов.

— Следите за объявлением новых дат! Друзья, мы очень ценим вашу поддержку, — гласит сообщение.

Отметим, что в Уфе выступление Дианы Арбениной и группы запланировано на 18 апреля и пока сообщений о переносе не поступало.

Напомним, что в начале апреля в Генпрокуратуру России обратился глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин с просьбой проверить Диану Арбенину по статье о «дискредитации» Вооруженных сил России. Как уточняет ТАСС, обращение в надзорное ведомство было направлено после высказываний исполнительны с критикой специальной военной операции. 

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#Элина Сайфранова
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