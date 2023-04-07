Концерт группы «Ночные снайперы» в Уфе могут перенести

Напомним, что в начале апреля в Генпрокуратуру России обратился глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин с просьбой проверить Диану Арбенину по статье о «дискредитации» Вооруженных сил России. Как уточняет ТАСС, обращение в надзорное ведомство было направлено после высказываний исполнительны с критикой специальной военной операции.