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График отключения воды на следующую неделю в Уфе: полный список адресов

7 апреля 2023, 10:42
Фото: 1MI

В Уфе десятки жилых домов останутся без воды на следующей неделе

Плановые отключения пройдут в Калининском, Октябрьском и Советском районах.

В Уфе с 10 по 16 апреля у жителей Калининского, Октябрьского и Советского районов будет отключена холодная и горячая вода. Об этом горожан предупреждает «Уфаводоканал».

Так, 10 апреля с 10:00 до 22:00 будет отключена холодная вода у жителей:

  • ул. Плеханова: д. 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13.
  • ул. Ушакова: д. 62.

11 апреля с 10:30 до 18:30 без холодной и горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам: 

  • ул. Бессонова: д. 24, 24/1, 26, 26а, 28, 28/1.
  • ул. Николая Дмитриева д. 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23.

12 апреля холодная и горячая вода с также с 10:30 и до 18:30 будет отключена у следующих потребителей:

  • ул. Р. Зорге д. 23, 25, 27, 27/1, 27/1а, 27/2, 33
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