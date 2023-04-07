График отключения воды на следующую неделю в Уфе: полный список адресов

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Уфе с 10 по 16 апреля у жителей Калининского, Октябрьского и Советского районов будет отключена холодная и горячая вода. Об этом горожан предупреждает «Уфаводоканал».
Так, 10 апреля с 10:00 до 22:00 будет отключена холодная вода у жителей:
11 апреля с 10:30 до 18:30 без холодной и горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
12 апреля холодная и горячая вода с также с 10:30 и до 18:30 будет отключена у следующих потребителей: