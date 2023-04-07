Что известно про уфимского застройщика владельца которого арестовали в аэропорту

В настоящее время «Строитэк» продолжает застраивать квартал в старом центре Уфы, а также возводит жилой комплекс «Свобода» в Кузнецовском затоне. Выручка в 2021 году превысила 161 млн рублей, прибыль составила 98,5 млн. При этом другие компании группы «Строитэк» не так успешны. Прибыль «СТЭК-берег» за 2021 год составила 803 тыс. рублей, а «СТЭК-центр» завершил год с убытком. За 2022 год данные не опубликованы.