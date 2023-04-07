Что известно про уфимского застройщика владельца которого арестовали в аэропорту

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
По данным системы СПАРК, арестованный бывший гендиректор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов является бенефициаром компании «Строитэк», которая в настоящее время реализует два проекта по строительству жилых комплексов в Уфе. Ему принадлежит половина уставного капитала застройщика — 40 млн рублей. Столько же — в собственности второго партнера Рустама Аннамурадова.
Компания возводит высотки в старом центре Уфы, в квартале, ограниченном улицами Гафури, Коммунистической, Чернышевского и Султанова. Проект так и называется: «Старый центр». Несколько домов уже сданы: Олимп, Башня, Успех, Дельфин и Легенда. Гармония и Фамилия еще строятся.
Возводить «Старый центр» начали несколько лет назад. В процессе строительства был снесен деревянный выявленный объект культурного наследия «Дом Кузнецовых с воротами». «Дом Тихониных» архзащитникам удалось отстоять. По данным СМИ, собственники якобы снесли дом самостоятельно, но при этом смогли улучшить свои жилищные условия, переселившись в том числе и в квартиру застройщика в его новом ЖК. Неоднократные попытки возбудить уголовное дело по факту сноса памятника не увенчались успехом.
«За уничтожение объекта культурного наследия так никто и не ответил», — констатирует Эльза Маулимшина.
В настоящее время «Строитэк» продолжает застраивать квартал в старом центре Уфы, а также возводит жилой комплекс «Свобода» в Кузнецовском затоне. Выручка в 2021 году превысила 161 млн рублей, прибыль составила 98,5 млн. При этом другие компании группы «Строитэк» не так успешны. Прибыль «СТЭК-берег» за 2021 год составила 803 тыс. рублей, а «СТЭК-центр» завершил год с убытком. За 2022 год данные не опубликованы.
Айрат Каримов также был и депутатом регионального Госсобрания, избравшись по Промышленному одномандатному избирательному округу № 20 и представляя интересы жителей Салавата. Он входил в число членов комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. По итогам 2020 года Айрат Каримов оказался на седьмом месте по размеру задекларированных доходов среди депутатов республиканского Госсобрания, заработав 37,5 млн рублей. Его супруга Каримова задекларировала 32,6 млн рублей. Среди депутатских жен тогда она оказалась самой состоятельной.
В январе прошлого года Айрат Каримов отказался от мандата. Официальной причиной для этого стали семейные обстоятельства. Начало 2022-го в республиканском парламенте ознаменовалось «депутатопадом». Политолог Николай Евдокимов тогда связал отказы от депутатства с общей ситуацией в стране и изменениями, которые происходят внутри политической элиты. Одной из причиной этого могло стать и нежелание декларировать доходы.
Айрат Каримов возглавлял ООО «Газпром нефтехим Салават» с 2016 по 2021 года. В настоящее время он имеет доли в уставном капитале пяти компаний, среди которых, помимо ООО Специализированный застройщик «Строитэк», ООО «Мастер Бэринг», ООО СЗ «СТЭК-берег», ООО «СТЭК-центр» и ООО АСТ. Последняя занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям и фигурирует в уголовном деле, возбужденном в отношении мэра Салавата Игоря Миронова.
В 2020 году АСТ заключило концессионные соглашения с администрациями Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района. Таким образом коммерческая фирма получила в пользование местные электросети. В конце марта Следком по Башкирии предъявил обвинение в превышении должностных полномочий Игорю Миронову. Следователи считают, что концессионное соглашение было заключено незаконно.