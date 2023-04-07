Буцаев: самую крупную свалку в Кировской области ликвидируют до конца 2024 года

РЭО - подрядчик по рекультивации объектов обращения с ТКО. В компании разработаны ведущие технологические решения для рекультивации. По проекту рекультивации будут оборудованы откосы с нормативным уклоном, устранят обводненность прилегающих земель и установят верхний противофильтрационный многофункциональный экран по поверхности свалки для предотвращения попадания поверхностного стока в толщу отходов. Также специалисты займутся установкой по периметру полигона противофильтрационной завесы. Будет работать система дренажа для сбора и очистки фильтрата и проводиться активная дегазация. Будут устроены дорожные проезды, оборудованы системы сбора и очистки поверхностных стоков. Предусмотрено строительство комплекса зданий, сооружений, инженерных сетей, а в завершение облагородят территорию.