Буцаев: самую крупную свалку в Кировской области ликвидируют до конца 2024 года

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Рекультивацию планируют закончить до конца будущего года. Соответствующий проект реализует Российский экологический оператор (РЭО). Данная работа предусмотрена федеральный проектом «Чистая страна». На свалке находится свыше трех миллионов кубометров мусора, сказал глава РЭО. Об этом пишет inkazan.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, по проекту два свалочных тела объединят в одно.
РЭО - подрядчик по рекультивации объектов обращения с ТКО. В компании разработаны ведущие технологические решения для рекультивации. По проекту рекультивации будут оборудованы откосы с нормативным уклоном, устранят обводненность прилегающих земель и установят верхний противофильтрационный многофункциональный экран по поверхности свалки для предотвращения попадания поверхностного стока в толщу отходов. Также специалисты займутся установкой по периметру полигона противофильтрационной завесы. Будет работать система дренажа для сбора и очистки фильтрата и проводиться активная дегазация. Будут устроены дорожные проезды, оборудованы системы сбора и очистки поверхностных стоков. Предусмотрено строительство комплекса зданий, сооружений, инженерных сетей, а в завершение облагородят территорию.
Работа по рекультивации стала новым направлением для РЭО в качестве генерального подрядчика. Организация ищет оптимальные технологические решения по проектированию рекультивации объектов размещения мусора, заверил директор по технологиям оператора Олег Шияновский.