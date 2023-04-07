Буцаев: Мусоропроводам в новостройках нашли хорошую альтернативу

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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В РЭО подчеркнули, что благодаря замене мусоропроводов альтернативными вариантами удастся улучшить санитарные условия в подъездах. Помимо этого, переход на раздельный сбор бытового мусора будет проходить быстрее.
Пункт с инициативой позволить застройщикам самим решать соответствующий вопрос содержится в дорожной карте по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). неоходимл внесение изменений в строительные нормы и правила.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, не каждый многоквартирный дом оборудован мусоропроводом. Часто отходы размещаются в мусорных контейнерах, расположенные на специальных площадках. В России в настоящее время открыто свыше 960 000 таких площадок. В топ-3 по данному показателю входят Московская область (58 000 площадок), Москва (48 000) и Санкт-Петербург (37 000).
В Москве уже строятся жилые комплексы с продуманной вакуумной системой удаления мусора. Эти системы замкнутые. Они исключают любой вред природе и неприятный запах. Новое решение можно считать отличной альтернативой традиционному мусоропроводу, уверен глава РЭО.
Кроме антисанитарии и риска возгорания, наличие в доме мусоропровода требует затрат жильцов на его обслуживание. Часто после сдачи дома трубопроводы не используют, а заваривают.