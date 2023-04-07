Буцаев: Мусоропроводам в новостройках нашли хорошую альтернативу

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, не каждый многоквартирный дом оборудован мусоропроводом. Часто отходы размещаются в мусорных контейнерах, расположенные на специальных площадках. В России в настоящее время открыто свыше 960 000 таких площадок. В топ-3 по данному показателю входят Московская область (58 000 площадок), Москва (48 000) и Санкт-Петербург (37 000).