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Арестован экс-директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов

7 апреля 2023, 10:11
Фото: 1MI
Он был задержан в понедельник в аэропорту «Шереметьево».

Стало известно о задержании экс-директора «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова. Как сообщает «Ъ-Уфа» задержали мужчину в понедельник в московском аэропорту «Шереметьево», ему предъявляют обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что Каримов мог незаконно приватизировать базу отдыха «Белый олень» в Салавате.

В пресс-службе Ленинского суда Уфы Mkset задержание экс-директора «ГНС» подтвердили. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 4 июня. Постановление суда может быть обжаловано.

Айрат Каримов возглавлял ООО «Газпром нефтехим Салават» с 2016 по 2021 года. На данный момент он, по данным Seldon Basis, является совладельцем пяти компаний, среди которых ООО «АСТ» (компания занимается передачей электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям), ООО СК «СТЭК», «СТЭК-БРЕГ» и «СТЭК-ЦЕНТР», все три компании занимаются строительством жилых и нежилых зданий. Также Айрат Каримов занимал кресло депутата Госсобрания Башкирии, однако прошлого года сложил полномочия по семейным обстоятельствам.

Напомним, что в марте суд предъявил обвинение в превышении полномочий и мэру Салавата Игорю Миронову. По информации суда, чиновник умышленно передал все электросети города местному предпринимателю на 50 лет. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 9 апреля. 

Ранее Mkset рассказывал о трех городах Башкирии, которые обречены на вымирание — это Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Жители этих городов из-за экологической ситуации в буквальном смысле задыхаются на протяжении последних двух лет, однако власти муниципалитета проблему игнорируют. Из-за выбросов у жителей кружится и болит голова, появляется тошнота, носом идем кровь, появляется кашель и резь в глазах. Страдают из-за этого и птицы, в частности голуби падают замертво. Подробнее о ситуации в обреченной долине Mkset рассказывал здесь

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