Арестован экс-директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов

Ранее Mkset рассказывал о трех городах Башкирии, которые обречены на вымирание — это Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Жители этих городов из-за экологической ситуации в буквальном смысле задыхаются на протяжении последних двух лет, однако власти муниципалитета проблему игнорируют. Из-за выбросов у жителей кружится и болит голова, появляется тошнота, носом идем кровь, появляется кашель и резь в глазах. Страдают из-за этого и птицы, в частности голуби падают замертво. Подробнее о ситуации в обреченной долине Mkset рассказывал здесь.