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«Яркий» провал: в Уфе уплыла новая дорога от скандальной фирмы за 170 млн рублей

6 апреля 2023, 09:51
Фото: mkset.ru
Дороги и тротуары ремонтировали осенью, но они не пережили зиму

Весна, как говорится, «покажет, кто где клал». Снег сходит и обнажает город, а вместе с тем и качество проведенных в прошлом году ремонтных работ. На этот раз не повезло жителям микрорайона «Яркий».

Заслужили…

Дороги, о которых пойдет речь, строились по федеральной программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершилась стройка относительно недавно — осенью прошлого года.

— Строительство новых дорог общей длиной более 2,3 км ведется в кварталах № 3, 5, 6 и вокруг полилингвальной многопрофильной школы в квартале № 5. На эти цели из федерального бюджета выделено более 170 млн рублей, — рапортовали тогда на сайте министерства строительства и архитектуры Башкирии.

Проектное финансирование программы «Стимул» микрорайон получил не просто так, а за хорошие объемы ввода жилья. «Экогород „Яркий“» реализует группа компаний «Третий трест». Осенью, по данным минстроя Башкирии, из запланированных к вводу в 2022 году более 130 тысяч кв. метров жилья в микрорайоне были введены 47 тыс. кв. м.

— Кроме того, здесь развита социальная инфраструктура. Поэтому автомобильные дороги, тротуары крайне важны для жителей, — говорил тогда и. о. министра строительства и архитектуры Егор Родин и наверняка даже не мог предположить, какие дороги получит микрорайон.
В открытый колодец запросто может провалиться ребенок или животноеВ открытый колодец запросто может провалиться ребенок или животное
яркие впечатленияяркие впечатления
а вот и трещины, как говорится, не баг, а фича!а вот и трещины, как говорится, не баг, а фича!
вот такие вот пастораливот такие вот пасторали
так дорога "волновалась" сначалатак дорога "волновалась" сначала
В открытый колодец запросто может провалиться ребенок или животное
Фото: mkset.ru

Выполненные работы предстали весной далеко не в лучшем свете. Сначала местные заметили (а не заметить было нельзя), что волнами пошел асфальт у СМАРТ-школы, следующими оттаяли впечатляющего размера трещины в асфальте.

Впечатляющего масштаба проблемы микрорайона «Яркий» незамедлительно через соцсети оказались не только на странице у главы Башкирии Радия Хабирова, но и во всех популярных городских пабликах.

Я помню все твои трещинки

Тем временем мэрия Уфы сообщила недовольному жителю «Яркого», который разместил жалобу на странице у главы, что подрядчик уже в курсе проблемы и все исправит до 1 мая. Mkset также запросил комментарий у администрации города, но в течение дня 4 апреля журналисту так и не ответили. 5 апреля мэрия Уфы в официальном telegram-канале дала более подобный комментарий и сообщила, что «тротуар обязательно восстановят».

— В микрорайоне «Яркий» по улице Столярова приступили к ремонту тротуара, под которым накануне просел грунт. Сейчас там активно идут работы. На месте трудятся сотрудники подрядной организации, которая и строила этот тротуар, — разъяснили в пресс-службе.

Заместитель директора ООО «АртРемСтрой» Ильшат Бахтияров, по сообщению администрации, заверил, что все нарушения будут устранены качественно и в срок.

— Деформированный тротуар в микрорайоне «Яркий» компания «АртРемСтрой» обязательно восстановит. Все работы обязуется выполнить до 1 мая за счет собственных средств. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства, — мэрия Уфы.

А пока до указанной даты остается еще почти целый месяц, Mkset отправился прогуляться по «Яркому», предварительно уточнив, что не только завершенные работы вел подрядчик ООО «АРТ РемСтрой».

кулак в трещину поместится легко, как впрочем и детская нога...кулак в трещину поместится легко, как впрочем и детская нога...
зато ливневки на месте, уже отлично!зато ливневки на месте, уже отлично!
3-D рисунки на асфальте3-D рисунки на асфальте
тут и трещина и "отклейка" от бордюра"тут и трещина и "отклейка" от бордюра"
щебень греется на солнышкещебень греется на солнышке
кулак в трещину поместится легко, как впрочем и детская нога...
Фото: mkset.ru

Прямо сейчас этой же компанией исполняется в микрорайоне еще два госконтракта, тоже в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на 192 млн и на 102 млн рублей соответственно. Так что работы ООО «АРТ РемСтрой» в "Ярком" в разгаре.

С места событий… в карьер

На первый взгляд в микрорайоне как будто бы все хорошо, но вот другой угол зрения — и мы видим, как дорогу и бордюр разделяет щель, из которой стыдливо поглядывает смесь с песком.

Трещины на дорожках в «Ярком» оказались будто бы как после землетрясения. Здесь же — удалая плитка, словно пляшущая у пешеходных переходов.

Отметим, что на всех этих неординарных и удивительных дорогах не было замечено особой активности дорожных рабочих. Лишь одинокий синий трактор катался вдоль одной из улиц — водитель трактора даже попытался запретить съемку его рабочего дня.

 

 

яркая веснаяркая весна
яркая веснаяркая весна
яркая веснаяркая весна
яркая веснаяркая весна
яркая весна
Фото: mkset.ru

Справедливости ради стоит отметить, что даже в строительной пыли неугомонного синего трактора можно было разглядеть, что местами на дорогах есть свежие асфальтовые «заплатки» темного цвета. Похоже, что компания действительно уже приступила к работам.

MKset направил запрос в компанию ООО «АРТ РемСтрой» с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Ответ компании будет опубликован после его получения.

 

заплатка надеждызаплатка надежды
заплатка надежды
Фото: mkset.ru

По данным Rusprofile, ООО «АРТ РемСтрой» — организация, которая входит в Топ-10 компаний Башкирии в отрасли «Строительство автомобильных и железных дорог» по выручке, которая за 2021 год составила 1,7 млрд рублей. Возглавляет компанию Карен Мартоян, работает фирма с 2007 года. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 26 млн рублей.

Примерно одновременно с вступлением в силу гарантий на дороги в «Ярком», в Омске Арбитражный суд области удовлетворяет иск мэрии города к ООО «АРТ РемСтрой» на возмещение вреда, причиненного в ходе ремонта автодороги по улице Орджоникидзе
автомобильным дорогам местного значения, а совсем недавно, в марте, тот же Арбитражный суд Омской области обязал «АРТ РемСтрой» за свой счет устранить дефекты на семи дорогах, которые компания ремонтировала. Среди подрядов компании в Омске и Ленинградская площадь, где образовались трещины и колеи. На данный момент ООО «АРТ РемСтрой» проходит ответчиком по трем делам и истцом по двум, в двух делах компания участвует в суде в качестве третьего лица.

Работа в «Ярком» — не единственный контракт в Уфе, например, компания также получила тендер на 217 млн рублей на ремонт улицы Ленина на участке от Пушкина до Кирова протяженностью 1,7 километра. В 2021 году эта же компания в Уфе приступила к ремонту дороги по улице Мингажева за 36 миллионов рублей. Улица Коммунистическая от Цюрупы до Воровского тоже ремонтируется ООО «АРТ РемСтрой».

Микрорайон «Яркий» в Демском районе Уфы строится уже около 10 лет ГК «Третий Трест». «Яркий» признан «Лучшим объектом комплексного освоения территорий Башкирии». В микрорайоне есть смарт-школа, садики, детские площадки, озеро с набережной и много интересного. А теперь есть и интересные дороги. Вопрос — исчезнет ли эта «изюминка».

 

#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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