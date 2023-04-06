«Яркий» провал: в Уфе уплыла новая дорога от скандальной фирмы за 170 млн рублей

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Весна, как говорится, «покажет, кто где клал». Снег сходит и обнажает город, а вместе с тем и качество проведенных в прошлом году ремонтных работ. На этот раз не повезло жителям микрорайона «Яркий».
Дороги, о которых пойдет речь, строились по федеральной программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершилась стройка относительно недавно — осенью прошлого года.
— Строительство новых дорог общей длиной более 2,3 км ведется в кварталах № 3, 5, 6 и вокруг полилингвальной многопрофильной школы в квартале № 5. На эти цели из федерального бюджета выделено более 170 млн рублей, — рапортовали тогда на сайте министерства строительства и архитектуры Башкирии.
Проектное финансирование программы «Стимул» микрорайон получил не просто так, а за хорошие объемы ввода жилья. «Экогород „Яркий“» реализует группа компаний «Третий трест». Осенью, по данным минстроя Башкирии, из запланированных к вводу в 2022 году более 130 тысяч кв. метров жилья в микрорайоне были введены 47 тыс. кв. м.
— Кроме того, здесь развита социальная инфраструктура. Поэтому автомобильные дороги, тротуары крайне важны для жителей, — говорил тогда и. о. министра строительства и архитектуры Егор Родин и наверняка даже не мог предположить, какие дороги получит микрорайон.
Выполненные работы предстали весной далеко не в лучшем свете. Сначала местные заметили (а не заметить было нельзя), что волнами пошел асфальт у СМАРТ-школы, следующими оттаяли впечатляющего размера трещины в асфальте.
Впечатляющего масштаба проблемы микрорайона «Яркий» незамедлительно через соцсети оказались не только на странице у главы Башкирии Радия Хабирова, но и во всех популярных городских пабликах.
Тем временем мэрия Уфы сообщила недовольному жителю «Яркого», который разместил жалобу на странице у главы, что подрядчик уже в курсе проблемы и все исправит до 1 мая. Mkset также запросил комментарий у администрации города, но в течение дня 4 апреля журналисту так и не ответили. 5 апреля мэрия Уфы в официальном telegram-канале дала более подобный комментарий и сообщила, что «тротуар обязательно восстановят».
— В микрорайоне «Яркий» по улице Столярова приступили к ремонту тротуара, под которым накануне просел грунт. Сейчас там активно идут работы. На месте трудятся сотрудники подрядной организации, которая и строила этот тротуар, — разъяснили в пресс-службе.
Заместитель директора ООО «АртРемСтрой» Ильшат Бахтияров, по сообщению администрации, заверил, что все нарушения будут устранены качественно и в срок.
— Деформированный тротуар в микрорайоне «Яркий» компания «АртРемСтрой» обязательно восстановит. Все работы обязуется выполнить до 1 мая за счет собственных средств. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства, — мэрия Уфы.
А пока до указанной даты остается еще почти целый месяц, Mkset отправился прогуляться по «Яркому», предварительно уточнив, что не только завершенные работы вел подрядчик ООО «АРТ РемСтрой».
Прямо сейчас этой же компанией исполняется в микрорайоне еще два госконтракта, тоже в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на 192 млн и на 102 млн рублей соответственно. Так что работы ООО «АРТ РемСтрой» в "Ярком" в разгаре.
На первый взгляд в микрорайоне как будто бы все хорошо, но вот другой угол зрения — и мы видим, как дорогу и бордюр разделяет щель, из которой стыдливо поглядывает смесь с песком.
Трещины на дорожках в «Ярком» оказались будто бы как после землетрясения. Здесь же — удалая плитка, словно пляшущая у пешеходных переходов.
Отметим, что на всех этих неординарных и удивительных дорогах не было замечено особой активности дорожных рабочих. Лишь одинокий синий трактор катался вдоль одной из улиц — водитель трактора даже попытался запретить съемку его рабочего дня.
Справедливости ради стоит отметить, что даже в строительной пыли неугомонного синего трактора можно было разглядеть, что местами на дорогах есть свежие асфальтовые «заплатки» темного цвета. Похоже, что компания действительно уже приступила к работам.
MKset направил запрос в компанию ООО «АРТ РемСтрой» с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Ответ компании будет опубликован после его получения.
По данным Rusprofile, ООО «АРТ РемСтрой» — организация, которая входит в Топ-10 компаний Башкирии в отрасли «Строительство автомобильных и железных дорог» по выручке, которая за 2021 год составила 1,7 млрд рублей. Возглавляет компанию Карен Мартоян, работает фирма с 2007 года. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 26 млн рублей.
Примерно одновременно с вступлением в силу гарантий на дороги в «Ярком», в Омске Арбитражный суд области удовлетворяет иск мэрии города к ООО «АРТ РемСтрой» на возмещение вреда, причиненного в ходе ремонта автодороги по улице Орджоникидзе
автомобильным дорогам местного значения, а совсем недавно, в марте, тот же Арбитражный суд Омской области обязал «АРТ РемСтрой» за свой счет устранить дефекты на семи дорогах, которые компания ремонтировала. Среди подрядов компании в Омске и Ленинградская площадь, где образовались трещины и колеи. На данный момент ООО «АРТ РемСтрой» проходит ответчиком по трем делам и истцом по двум, в двух делах компания участвует в суде в качестве третьего лица.
Работа в «Ярком» — не единственный контракт в Уфе, например, компания также получила тендер на 217 млн рублей на ремонт улицы Ленина на участке от Пушкина до Кирова протяженностью 1,7 километра. В 2021 году эта же компания в Уфе приступила к ремонту дороги по улице Мингажева за 36 миллионов рублей. Улица Коммунистическая от Цюрупы до Воровского тоже ремонтируется ООО «АРТ РемСтрой».
Микрорайон «Яркий» в Демском районе Уфы строится уже около 10 лет ГК «Третий Трест». «Яркий» признан «Лучшим объектом комплексного освоения территорий Башкирии». В микрорайоне есть смарт-школа, садики, детские площадки, озеро с набережной и много интересного. А теперь есть и интересные дороги. Вопрос — исчезнет ли эта «изюминка».