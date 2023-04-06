«Яркий» провал: в Уфе уплыла новая дорога от скандальной фирмы за 170 млн рублей

Примерно одновременно с вступлением в силу гарантий на дороги в «Ярком», в Омске Арбитражный суд области удовлетворяет иск мэрии города к ООО «АРТ РемСтрой» на возмещение вреда, причиненного в ходе ремонта автодороги по улице Орджоникидзе

автомобильным дорогам местного значения, а совсем недавно, в марте, тот же Арбитражный суд Омской области обязал «АРТ РемСтрой» за свой счет устранить дефекты на семи дорогах, которые компания ремонтировала. Среди подрядов компании в Омске и Ленинградская площадь, где образовались трещины и колеи. На данный момент ООО «АРТ РемСтрой» проходит ответчиком по трем делам и истцом по двум, в двух делах компания участвует в суде в качестве третьего лица.